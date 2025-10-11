聽新聞
0:00 / 0:00
根本沒搭車！他謊報「搭高鐵遺失200萬」 慘吞誣告罪下場曝光
王姓男子明知自己未搭乘高鐵、也未遺失財物，卻向鐵路警察報案謊稱在高鐵列車上遺失裝有200萬元現金的後背包，意圖誣陷不明人士涉犯侵占遺失物罪，台北地檢署依誣告罪嫌起訴。台北地方法院認定王男行為浪費司法資源，依未指定犯人誣告罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金。
判決指出，王男2024年8月19日晚間9時許，向鐵路警察局台北分局報案，聲稱當天搭乘高鐵自台中北上，在台北站下車時，遺失一只內有200萬元現金的後背包，懷疑遭不明人士侵占。
鐵路警方受理依程序展開調查，孰料調閱車站監視器畫面發現，王男當天根本沒出現在車站內，說法全屬虛構，認定他涉犯誣告罪嫌，移送北檢偵辦。
開庭時王男坦承犯行，法院認定他報案誣告，浪費司法與警察資源，更讓他人蒙受刑事追訴的風險，考量犯後自白、態度尚可，且無業、經濟勉持，依刑法第172條規定從輕量刑。
台北地院審酌王男智識程度僅高中肄業、生活困頓，依刑法未指定犯人誣告罪判處有期徒刑3月，可易科罰金，以1000元折算一日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言