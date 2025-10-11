快訊

根本沒搭車！他謊報「搭高鐵遺失200萬」 慘吞誣告罪下場曝光

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

王姓男子明知自己未搭乘高鐵、也未遺失財物，卻向鐵路警察報案謊稱在高鐵列車上遺失裝有200萬元現金的後背包，意圖誣陷不明人士涉犯侵占遺失物罪，台北地檢署依誣告罪嫌起訴。台北地方法院認定王男行為浪費司法資源，依未指定犯人誣告罪，判處有期徒刑3月，可易科罰金。

判決指出，王男2024年8月19日晚間9時許，向鐵路警察局台北分局報案，聲稱當天搭乘高鐵自台中北上，在台北站下車時，遺失一只內有200萬元現金的後背包，懷疑遭不明人士侵占。

鐵路警方受理依程序展開調查，孰料調閱車站監視器畫面發現，王男當天根本沒出現在車站內，說法全屬虛構，認定他涉犯誣告罪嫌，移送北檢偵辦。

開庭時王男坦承犯行，法院認定他報案誣告，浪費司法與警察資源，更讓他人蒙受刑事追訴的風險，考量犯後自白、態度尚可，且無業、經濟勉持，依刑法第172條規定從輕量刑。

台北地院審酌王男智識程度僅高中肄業、生活困頓，依刑法未指定犯人誣告罪判處有期徒刑3月，可易科罰金，以1000元折算一日。

高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照
高鐵示意圖。圖／聯合報系資料照

誣告 高鐵 侵占

王姓男子明知自己未搭乘高鐵、也未遺失財物，卻向鐵路警察報案謊稱在高鐵列車上遺失裝有200萬元現金的後背包，意圖誣陷不明人...

