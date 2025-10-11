情變加背叛引怒火...高雄男砸好友車恐嚇 求和解已難

高雄王姓男子發現多年的好友李姓男子，背著他先後與他的前、現任女友約會，拿球棒砸損李的車子，李嚇得報警，事後他要找李和解，但李已經去世。高雄地方法院依毀損及恐嚇罪，判處王男拘役80天，得易科罰金。

判決指出，王男和李男本是有多年交情的好友，但王男發現李與前任女友曾私下獨處，他與前任分手後，再交到現任女友，李又找現任出遊，氣得他帶球棒去找李問罪。

2023年12月23日上午，王男到李男住處，拿球棒砸損李的轎車，當晚又跑到李男住處，傳訊給李「跟我女朋友發生性關係、現在出來不然我車撞進去」，嚇得李男趕緊報警。