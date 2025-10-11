快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

紅色警戒解除在即？馬太鞍溪堰塞湖水位大幅下修只剩1.7%

生日直播現求救手勢？網憂郭俊辰成「下個于朦朧」 公司發聲回應

聽新聞
0:00 / 0:00

情變加背叛引怒火...高雄男砸好友車恐嚇 求和解已難

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄王姓男子發現多年的好友李姓男子，背著他先後與他的前、現任女友約會，拿球棒砸損李的車子，李嚇得報警，事後他要找李和解，但李已經去世。高雄地方法院依毀損及恐嚇罪，判處王男拘役80天，得易科罰金。

判決指出，王男和李男本是有多年交情的好友，但王男發現李與前任女友曾私下獨處，他與前任分手後，再交到現任女友，李又找現任出遊，氣得他帶球棒去找李問罪。

2023年12月23日上午，王男到李男住處，拿球棒砸損李的轎車，當晚又跑到李男住處，傳訊給李「跟我女朋友發生性關係、現在出來不然我車撞進去」，嚇得李男趕緊報警。

高雄地方法院審理時，王男坦承犯行，說是一時氣不過才涉案，但李男已在案發後1個月去世，無法再找他和解，並稱還有老母要養，希望獲輕判。最後法官依毀損、恐嚇罪，判他拘役80天，可易科罰金。全案可上訴。

高雄男不滿好友砸車傳訊恐嚇，高雄地院判拘役80天。記者林保光／攝影
高雄男不滿好友砸車傳訊恐嚇，高雄地院判拘役80天。記者林保光／攝影

女友 恐嚇 性關係

延伸閱讀

高雄男鳳山大樓高處墜樓爆頭亡今相驗 家屬向警建議別再讓人詐騙受害

影／勸阻別人抽菸遭追車？高雄機車男失控衝上人行道摔傷

影／高雄8旬嬤闖紅燈走斑馬線 差3個枕木紋被機車撞飛重傷

高雄女性議員比例近4成遠高全球 康裕成喊話：女孩勇敢發光

相關新聞

根本沒搭車！他謊報「搭高鐵遺失200萬」 慘吞誣告罪下場曝光

王姓男子明知自己未搭乘高鐵、也未遺失財物，卻向鐵路警察報案謊稱在高鐵列車上遺失裝有200萬元現金的後背包，意圖誣陷不明人...

情變加背叛引怒火...高雄男砸好友車恐嚇 求和解已難

高雄王姓男子發現多年的好友李姓男子，背著他先後與他的前、現任女友約會，拿球棒砸損李的車子，李嚇得報警，事後他要找李和解，...

「拿越南茶混充」大稻埕百年茶行也受騙！ 鹿谷茶商夫妻遭判6月徒刑

南投縣鹿谷鄉「香香茶業」夫妻檔貪圖利潤，把進口越南茶混充台灣高山茶販售給不知情大稻埕百年老店「有記名茶」，遭衛福部抽驗揭...

好市多台南店結帳插隊遭制止…作勢肘擊對方 法官判罰錢不准緩刑

許姓男子今年3月19日在好市多台南店內結帳插隊，遭李姓男子制止，竟趨前舉起左手作勢毆打，經李報警處理，警方調閱監視器後送...

屏縣今年1至9月闖紅燈釀8死 警方13日起啟動專案加強取締

屏東縣今年1至9月共發生436件因闖紅燈所引起的交通事故，造成8人死亡、428人受傷。為了減少闖紅燈交通事故，縣警局10...

影／黃雀在後！苗栗南苗市場近來頻傳扒竊案 警跟監當場逮獲竊賊

苗栗市南苗市場近來發生多起扒竊案，警方接獲通報成立專案小組，並過濾、比對出竊嫌陳姓女子的身影，昨天國慶日上午市場採買人潮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。