謊稱高鐵上丟失200萬元 男子遭判誣告罪3月徒刑

王姓男子去年8月間從台中搭乘高鐵前往台北後，向警方謊稱裝有現金200萬元的背包遺落在列車上，被警方識破。台北地方法院8日依誣告罪判處他有期徒刑3月。可易科罰金，可上訴。

判決指出，王男於民國113年8月19日搭乘台灣高鐵台中往台北的列車，當晚9時28分向警政署鐵路警察局台北分局的員警報案，誆稱自己裝有200萬元現金的背包遺落在列車內，可能被別人撿走，希望警方協助尋找。

警方調閱高鐵台北車站的監視器畫面，並未發現有人拿著王男所稱的背包離開，懷疑其所述內容是否屬實，再度通知王男說明，王男才坦承謊報，警方移送法辦。台北地檢署依刑法第171條第1項未指定犯人誣告罪嫌起訴王男，並聲請簡易判決。

台北地方法院審理後，認為王男向警方報案而濫行誣告，浪費司法資源，考量王男犯後坦承犯行，目前無業沒有收入，也沒有人因為他的誣告而被判刑或懲處，判處有期徒刑3月，可易科罰金，全案可上訴。