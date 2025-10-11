「拿越南茶混充」大稻埕百年茶行也受騙！ 鹿谷茶商夫妻遭判6月徒刑

南投縣鹿谷鄉「香香茶業」夫妻檔貪圖利潤，把進口越南茶混充台灣高山茶販售給不知情大稻埕百年老店「有記名茶」，遭衛福部抽驗揭發標示不實，士林地檢署依違反食品安全衛生管理法等罪起訴。士林地方法院審理，考量雙方無達成和解，又「有記」不願給緩刑，依販賣假冒食品罪各判處有期徒刑6月。

判決指出，62歲陳文智與60歲黃玉香夫妻檔長年在南投經營茶行，為節省成本、謀取價差，自2019年起向不知情的陳姓茶商以每斤300元購買越南金萱茶，混入不詳比例的台灣茶後，對外謊稱為「南投杉林溪高山茶」，以每斤550元至750元價格出售給台北知名茶行「有記名茶」王姓負責人。

王男信以為真，先後於2019年與2024年間兩度向夫妻檔購買茶葉，共計780斤，經烘焙、真空包裝後，以「高山烏龍茶－金萱」名義販售，包裝上並標示「產地：台灣」，在台北、台南門市陳列販售。

衛福部食藥署去年1月與4月兩度派員抽驗，該批茶葉雖標榜「台灣產」實際卻為境外茶，食藥署隨即通報士林地檢署偵辦。檢方指揮保七總隊去年9月間持票搜索「有記名茶」總店及陳、黃經營的「香香茶業」茶行，查扣茶葉一批及製茶筆記本。

茶樣經農業部鑑別，確定為越南茶，檢方依刑法「對商品虛偽標記罪」、「詐欺取財罪」，及食安法「販賣假冒食品罪」起訴，建請法院從重判決，並沒收犯罪所得。

士林地院審理，痛批陳、黃夫妻檔身為茶農卻不思維護信譽，為圖私利損及商譽與市場秩序，考量2人犯後態度尚佳，以及家庭背景、智識程度等，分別判處有期徒刑6月。