好市多台南店結帳插隊遭制止…作勢肘擊對方 法官判罰錢不准緩刑
許姓男子今年3月19日在好市多台南店內結帳插隊，遭李姓男子制止，竟趨前舉起左手作勢毆打，經李報警處理，警方調閱監視器後送辦，許辯稱是舉手抓癢，雖與李以1200元和解，因有公共危險及過失致死等3前科，法官認他犯恐嚇危害安全罪處罰金4000元，不予緩刑。
許坦承當天晚間6時40分在好市多店內與對方發生爭執，並舉起右手，但矢口否認有何恐嚇危害安全犯行。他辯稱，他在理論的過程中，因為他的背很癢，他就手舉起來抓癢。
警方調閱監視器錄影畫面，證明2人發生爭執後，許身體突然趨前，並舉起左手至右側肩膀處，以手肘朝向李作勢攻擊，並隨即將左手放下，而未有抓背的情形。李更控訴，許對他恫稱「會怕就好」。
檢方指出，經查案發時、地監視器影像僅有畫面而無聲音，且拍攝畫面較遠而未能收錄、攝得許確有對李為上開言詞嘴型，除李單一指訴外，無其他證據可佐，惟此部分如成立犯罪，因與前起訴部分有接續犯關係，而為起訴效力所及，不另為不起訴處分。
台南地院指出，參諸許作勢肘擊動作，自足使李感到心理受迫、畏怖無疑。許主觀上有以此惡害通知，而致生危害於李生命、身體安全之意，客觀上並已使李深感畏怖而報警，許所為顯已合於恐嚇危害安全罪構成要件。
法官審酌，許僅因細故即以作勢肘擊動作恐嚇李，造成其內心恐懼，又考量他犯罪後仍否認犯行，未見悔意態度，兼衡許已與李調解成立，獲得諒解等一切情狀，認許犯恐嚇危害安全罪處罰金4000元。
然而，法官斟酌許前因公共危險、過失致死等案件，經判刑或緩刑等處分，可見他前涉犯刑事犯罪時，已有2次經檢察官、法院給予緩起訴或緩刑機會，許仍於本案第4度涉犯刑事犯罪，衡量他於警詢、偵查及審理中非單純否認犯行，更以不符監視器錄影畫面所攝客觀事實的抓癢詭辯之詞試圖卸責，難認有深刻悔悟之心，許雖已賠償1200元與李調解成立，為使他確實記取教訓，認不宜給予緩刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言