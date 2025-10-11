好市多台南店結帳插隊遭制止…作勢肘擊對方 法官判罰錢不准緩刑

許姓男子今年3月19日在好市多台南店內結帳插隊，遭李姓男子制止，竟趨前舉起左手作勢毆打，經李報警處理，警方調閱監視器後送辦，許辯稱是舉手抓癢，雖與李以1200元和解，因有公共危險及過失致死等3前科，法官認他犯恐嚇危害安全罪處罰金4000元，不予緩刑。

許坦承當天晚間6時40分在好市多店內與對方發生爭執，並舉起右手，但矢口否認有何恐嚇危害安全犯行。他辯稱，他在理論的過程中，因為他的背很癢，他就手舉起來抓癢。

警方調閱監視器錄影畫面，證明2人發生爭執後，許身體突然趨前，並舉起左手至右側肩膀處，以手肘朝向李作勢攻擊，並隨即將左手放下，而未有抓背的情形。李更控訴，許對他恫稱「會怕就好」。

檢方指出，經查案發時、地監視器影像僅有畫面而無聲音，且拍攝畫面較遠而未能收錄、攝得許確有對李為上開言詞嘴型，除李單一指訴外，無其他證據可佐，惟此部分如成立犯罪，因與前起訴部分有接續犯關係，而為起訴效力所及，不另為不起訴處分。

台南地院指出，參諸許作勢肘擊動作，自足使李感到心理受迫、畏怖無疑。許主觀上有以此惡害通知，而致生危害於李生命、身體安全之意，客觀上並已使李深感畏怖而報警，許所為顯已合於恐嚇危害安全罪構成要件。

法官審酌，許僅因細故即以作勢肘擊動作恐嚇李，造成其內心恐懼，又考量他犯罪後仍否認犯行，未見悔意態度，兼衡許已與李調解成立，獲得諒解等一切情狀，認許犯恐嚇危害安全罪處罰金4000元。