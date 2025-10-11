快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

好市多台南店結帳插隊遭制止…作勢肘擊對方 法官判罰錢不准緩刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

許姓男子今年3月19日在好市多台南店內結帳插隊，遭李姓男子制止，竟趨前舉起左手作勢毆打，經李報警處理，警方調閱監視器後送辦，許辯稱是舉手抓癢，雖與李以1200元和解，因有公共危險及過失致死等3前科，法官認他犯恐嚇危害安全罪處罰金4000元，不予緩刑。

許坦承當天晚間6時40分在好市多店內與對方發生爭執，並舉起右手，但矢口否認有何恐嚇危害安全犯行。他辯稱，他在理論的過程中，因為他的背很癢，他就手舉起來抓癢。

警方調閱監視器錄影畫面，證明2人發生爭執後，許身體突然趨前，並舉起左手至右側肩膀處，以手肘朝向李作勢攻擊，並隨即將左手放下，而未有抓背的情形。李更控訴，許對他恫稱「會怕就好」。

檢方指出，經查案發時、地監視器影像僅有畫面而無聲音，且拍攝畫面較遠而未能收錄、攝得許確有對李為上開言詞嘴型，除李單一指訴外，無其他證據可佐，惟此部分如成立犯罪，因與前起訴部分有接續犯關係，而為起訴效力所及，不另為不起訴處分。

台南地院指出，參諸許作勢肘擊動作，自足使李感到心理受迫、畏怖無疑。許主觀上有以此惡害通知，而致生危害於李生命、身體安全之意，客觀上並已使李深感畏怖而報警，許所為顯已合於恐嚇危害安全罪構成要件。

法官審酌，許僅因細故即以作勢肘擊動作恐嚇李，造成其內心恐懼，又考量他犯罪後仍否認犯行，未見悔意態度，兼衡許已與李調解成立，獲得諒解等一切情狀，認許犯恐嚇危害安全罪處罰金4000元。

然而，法官斟酌許前因公共危險、過失致死等案件，經判刑或緩刑等處分，可見他前涉犯刑事犯罪時，已有2次經檢察官、法院給予緩起訴或緩刑機會，許仍於本案第4度涉犯刑事犯罪，衡量他於警詢、偵查及審理中非單純否認犯行，更以不符監視器錄影畫面所攝客觀事實的抓癢詭辯之詞試圖卸責，難認有深刻悔悟之心，許雖已賠償1200元與李調解成立，為使他確實記取教訓，認不宜給予緩刑。

台南地院認為，許男僅因細故即以作勢肘擊動作恐嚇李男，造成其內心恐懼，又考量他犯罪後仍否認犯行，兼衡雙方調解成立，認他犯恐嚇危害安全罪處罰金4000元。圖／本報資料照
台南地院認為，許男僅因細故即以作勢肘擊動作恐嚇李男，造成其內心恐懼，又考量他犯罪後仍否認犯行，兼衡雙方調解成立，認他犯恐嚇危害安全罪處罰金4000元。圖／本報資料照

恐嚇 監視器 法官

延伸閱讀

好市多鮮奶怎麼選？內行人曝「1品牌」優勢：口感濃厚、保存期限長

台中警員酒駕撞孕婦...酒測值0.76 法院斥「知法犯法」不給緩刑

台中軍人約砲國中少女狂歡2小時…母發現氣炸提告 他賠錢獲緩刑

大有來頭！好市多「1物」打65折出清 會員見價格驚呆：還是買不起

相關新聞

「拿越南茶混充」大稻埕百年茶行也受騙！ 鹿谷茶商夫妻遭判6月徒刑

南投縣鹿谷鄉「香香茶業」夫妻檔貪圖利潤，把進口越南茶混充台灣高山茶販售給不知情大稻埕百年老店「有記名茶」，遭衛福部抽驗揭...

好市多台南店結帳插隊遭制止…作勢肘擊對方 法官判罰錢不准緩刑

許姓男子今年3月19日在好市多台南店內結帳插隊，遭李姓男子制止，竟趨前舉起左手作勢毆打，經李報警處理，警方調閱監視器後送...

屏縣今年1至9月闖紅燈釀8死 警方13日起啟動專案加強取締

屏東縣今年1至9月共發生436件因闖紅燈所引起的交通事故，造成8人死亡、428人受傷。為了減少闖紅燈交通事故，縣警局10...

影／黃雀在後！苗栗南苗市場近來頻傳扒竊案 警跟監當場逮獲竊賊

苗栗市南苗市場近來發生多起扒竊案，警方接獲通報成立專案小組，並過濾、比對出竊嫌陳姓女子的身影，昨天國慶日上午市場採買人潮...

超商店員網交13歲少女…1天內成功達陣3次 判3年半還要賠57萬

新北市張姓超商店員透過網路結識13歲少女交往為男女朋友，去年農曆春節期間，邀少女出遊1日未歸，家長事後得知少女不僅與張男...

不忍了！網傳跟郝龍斌擁吻AI深偽影片 柳采葳決定報案

國民黨主席選舉白熱化，出現網軍以AI製作、散布醜化郝龍斌影片，與台北市議員柳采葳接吻影片。柳采葳今天表示，這行為讓她錯愕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。