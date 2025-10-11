快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

屏縣今年1至9月闖紅燈釀8死 警方13日起啟動專案加強取締

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣今年1至9月共發生436件因闖紅燈所引起的交通事故，造成8人死亡、428人受傷。為了減少闖紅燈交通事故，縣警局10月13日起啟動「闖紅燈違規專案取締行動」，將在全縣範圍內針對闖紅燈熱點、事故多發時段與高風險路口加強取締。

縣警局表示，相較於去年同期，今年闖紅燈事故件數減少93件、受傷人數減少96人，顯示警方與各界持續推動交通安全的努力已初見成效。不過今年因闖紅燈造成的死亡人數較去年同期增加3人，顯示違規行為雖減少，但仍潛藏高度風險與傷亡威脅。

縣警局表示，此次取締專案將採「科技執法與員警目視同步」並行模式，運用固定式及移動式錄影設備輔助監控，同時透過強化現場稽查與即時攔查，希望提升嚇阻成效，讓用路人守法。

除了取締，警察局也將強化宣導，透過社區座談、校園交通安全教育、媒體合作及社群平台推播等多元管道，讓守法觀念從小扎根，並落實在民眾日常生活中。警察局長甘炎民也呼籲民眾遵守交通規則，守護自己及他人的生命安全。

屏東縣今年1至9月共發生436件因闖紅燈所引起的交通事故，縣警局10月13日起啟動「闖紅燈違規專案取締行動」。圖／警方提供
屏東縣今年1至9月共發生436件因闖紅燈所引起的交通事故，縣警局10月13日起啟動「闖紅燈違規專案取締行動」。圖／警方提供
屏東縣今年1至9月共發生436件因闖紅燈所引起的交通事故，造成8死428傷。圖／警方提供
屏東縣今年1至9月共發生436件因闖紅燈所引起的交通事故，造成8死428傷。圖／警方提供

闖紅燈 交通事故 死亡

延伸閱讀

影／高雄8旬嬤闖紅燈走斑馬線 差3個枕木紋被機車撞飛重傷

影／屏科大校園與周邊是車禍熱區 「交通安全風水師」出動

竹南15歲國中生騎二輪電動車疑闖紅燈被撞 腿斷變形躺地不起

影／高雄大貨車紅燈左轉撞翻闖紅燈貨卡 7旬翁頭上腳下自行爬出　

相關新聞

「拿越南茶混充」大稻埕百年茶行也受騙！ 鹿谷茶商夫妻遭判6月徒刑

南投縣鹿谷鄉「香香茶業」夫妻檔貪圖利潤，把進口越南茶混充台灣高山茶販售給不知情大稻埕百年老店「有記名茶」，遭衛福部抽驗揭...

好市多台南店結帳插隊遭制止…作勢肘擊對方 法官判罰錢不准緩刑

許姓男子今年3月19日在好市多台南店內結帳插隊，遭李姓男子制止，竟趨前舉起左手作勢毆打，經李報警處理，警方調閱監視器後送...

屏縣今年1至9月闖紅燈釀8死 警方13日起啟動專案加強取締

屏東縣今年1至9月共發生436件因闖紅燈所引起的交通事故，造成8人死亡、428人受傷。為了減少闖紅燈交通事故，縣警局10...

影／黃雀在後！苗栗南苗市場近來頻傳扒竊案 警跟監當場逮獲竊賊

苗栗市南苗市場近來發生多起扒竊案，警方接獲通報成立專案小組，並過濾、比對出竊嫌陳姓女子的身影，昨天國慶日上午市場採買人潮...

超商店員網交13歲少女…1天內成功達陣3次 判3年半還要賠57萬

新北市張姓超商店員透過網路結識13歲少女交往為男女朋友，去年農曆春節期間，邀少女出遊1日未歸，家長事後得知少女不僅與張男...

不忍了！網傳跟郝龍斌擁吻AI深偽影片 柳采葳決定報案

國民黨主席選舉白熱化，出現網軍以AI製作、散布醜化郝龍斌影片，與台北市議員柳采葳接吻影片。柳采葳今天表示，這行為讓她錯愕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。