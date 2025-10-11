屏縣今年1至9月闖紅燈釀8死 警方13日起啟動專案加強取締
屏東縣今年1至9月共發生436件因闖紅燈所引起的交通事故，造成8人死亡、428人受傷。為了減少闖紅燈交通事故，縣警局10月13日起啟動「闖紅燈違規專案取締行動」，將在全縣範圍內針對闖紅燈熱點、事故多發時段與高風險路口加強取締。
縣警局表示，相較於去年同期，今年闖紅燈事故件數減少93件、受傷人數減少96人，顯示警方與各界持續推動交通安全的努力已初見成效。不過今年因闖紅燈造成的死亡人數較去年同期增加3人，顯示違規行為雖減少，但仍潛藏高度風險與傷亡威脅。
縣警局表示，此次取締專案將採「科技執法與員警目視同步」並行模式，運用固定式及移動式錄影設備輔助監控，同時透過強化現場稽查與即時攔查，希望提升嚇阻成效，讓用路人守法。
除了取締，警察局也將強化宣導，透過社區座談、校園交通安全教育、媒體合作及社群平台推播等多元管道，讓守法觀念從小扎根，並落實在民眾日常生活中。警察局長甘炎民也呼籲民眾遵守交通規則，守護自己及他人的生命安全。
