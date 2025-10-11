影／黃雀在後！苗栗南苗市場近來頻傳扒竊案 警跟監當場逮獲竊賊

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市南苗市場近來發生多起扒竊案，警方接獲通報成立專案小組，並過濾、比對出竊嫌陳姓女子的身影，昨天國慶日上午市場採買人潮多，警方埋守人員發現竊嫌又現身在市場，在她動手行竊時，當場將她逮捕，訊問後今天依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，苗栗警分局並建請預防性羈押。

苗栗警分局表示，市場發生扒竊案初期，因市南苗傳統市場人車出入混雜，一時難以精準掌握竊嫌犯案位置及竊嫌身影，只好先採取加強宣導方式，在市場舉牌提醒上市場的市民注意防竊，也有攤商或民眾會提醒消費者將背包改置於胸前，警方同時規畫巡守勤務加強防制竊賊。

經警方專案小組多日的偵查，並針對市場周邊擴大調閱監視器影像，過濾往來人車，分析比對後，終於鎖定57歲的陳姓女子涉嫌重大，昨天國慶日上午9點多發現陳姓女子又出現在南苗市場周邊，立即通報便衣員警跟監蒐證，在她正動手行竊時，當場以現行犯將陳女逮獲，從她停放在中山路、民生街口的汽車內，起出多名被害人的證件、提款卡、皮包、皮夾及贓款2萬多元，她承認先前作案得手8次，多選擇在假日採買人潮多時獨自前往在市場作案。

警方調查，昨天上午陳姓女子已作案得手2次，準備再次出手行竊時，被跟監在後的便衣員警當場查獲法辦。

苗栗警分局呼籲民眾在人潮擁擠的市場，應注意隨身攜帶財物不要離開視線，財不露白，隨身包包應妥慎關上、轉往胸前背戴，避免遭宵小覬覦扒竊遭受財物損失。

涉嫌在南苗市場多次扒竊的陳姓女子昨天現身作案時被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
涉嫌在南苗市場多次扒竊的陳姓女子昨天現身作案時被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
涉嫌在南苗市場多次扒竊的陳姓女子昨天現身作案時被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
涉嫌在南苗市場多次扒竊的陳姓女子昨天現身作案時被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
涉嫌在南苗市場多次扒竊的陳姓女子昨天現身作案時被警方查獲，在她車內起出多件 民眾遭竊的贓物及證件、提款卡等。圖／記者胡蓬生翻攝
涉嫌在南苗市場多次扒竊的陳姓女子昨天現身作案時被警方查獲，在她車內起出多件 民眾遭竊的贓物及證件、提款卡等。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市南苗市場近來發生多起扒竊案，警方接獲通報成立專案小組，並過濾、比對出竊嫌陳姓女子的身影。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗市南苗市場近來發生多起扒竊案，警方接獲通報成立專案小組，並過濾、比對出竊嫌陳姓女子的身影。圖／記者胡蓬生翻攝

