超商店員網交13歲少女…1天內成功達陣3次 判3年半還要賠57萬
新北市張姓超商店員透過網路結識13歲少女交往為男女朋友，去年農曆春節期間，邀少女出遊1日未歸，家長事後得知少女不僅與張男共處一室過夜，且1天之內就發生3次性行為怒提告，新北地院今年5月依對未滿14歲女子性交罪，判刑3年6月，民事請求侵權行為損害賠償部分，日前判決張應賠償受害少女及其雙親共57萬元，可上訴。
判決指出，擔任超商店員的張男（26歲）前年11月初透過網路遊戲認識年僅13歲少女並交往為男女朋友，去年農曆春節寒假期間，張邀少女一同出遊且1日未歸，家長事後得知少女外出徹夜未歸，不僅與張男共處一室過夜，且24小時內2人就發生3次親密性行為，一氣之下報警提告並求償精神慰撫金共100萬元。
張男到案後，於警詢、檢方偵查及法院審理時均坦承犯行，新北地院今年5月依對未滿14歲女子性交罪合併判刑3年6月，民事請求侵權行為損害賠償部分，法官認為應賠償受害受少女36萬元，少女雙親各10萬5000元為適當，日前判決張應賠償受害少女及其雙親共57萬元，仍可上訴。
