超商店員網交13歲少女…1天內成功達陣3次 判3年半還要賠57萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市張姓超商店員透過網路結識13歲少女交往為男女朋友，去年農曆春節期間，邀少女出遊1日未歸，家長事後得知少女不僅與張男共處一室過夜，且1天之內就發生3次性行為怒提告，新北地院今年5月依對未滿14歲女子性交罪，判刑3年6月，民事請求侵權行為損害賠償部分，日前判決張應賠償受害少女及其雙親共57萬元，可上訴。

判決指出，擔任超商店員的張男（26歲）前年11月初透過網路遊戲認識年僅13歲少女並交往為男女朋友，去年農曆春節寒假期間，張邀少女一同出遊且1日未歸，家長事後得知少女外出徹夜未歸，不僅與張男共處一室過夜，且24小時內2人就發生3次親密性行為，一氣之下報警提告並求償精神慰撫金共100萬元。

張男到案後，於警詢、檢方偵查及法院審理時均坦承犯行，新北地院今年5月依對未滿14歲女子性交罪合併判刑3年6月，民事請求侵權行為損害賠償部分，法官認為應賠償受害受少女36萬元，少女雙親各10萬5000元為適當，日前判決張應賠償受害少女及其雙親共57萬元，仍可上訴。

超商店員網交13歲少女且1天內成功達陣3次，新北地院日前判賠57萬。示意圖／Ingimage
網路遊戲 朋友 未成年

相關新聞

不忍了！網傳跟郝龍斌擁吻AI深偽影片 柳采葳決定報案

國民黨主席選舉白熱化，出現網軍以AI製作、散布醜化郝龍斌影片，與台北市議員柳采葳接吻影片。柳采葳今天表示，這行為讓她錯愕...

影／黃雀在後！苗栗南苗市場近來頻傳扒竊案 警跟監當場逮獲竊賊

苗栗市南苗市場近來發生多起扒竊案，警方接獲通報成立專案小組，並過濾、比對出竊嫌陳姓女子的身影，昨天國慶日上午市場採買人潮...

超商店員網交13歲少女…1天內成功達陣3次 判3年半還要賠57萬

新北市張姓超商店員透過網路結識13歲少女交往為男女朋友，去年農曆春節期間，邀少女出遊1日未歸，家長事後得知少女不僅與張男...

酒後狂砍友55刀奪命 高雄男上訴仍判無期徒刑

高雄市大社區2年前發生酒友殺人命案，郭姓男子飲酒時與葉姓友人發生口角，持菜刀猛砍葉55刀，令葉男當場慘死。案經橋頭地方法...

影／高雄男卸貨被竊走5000元 被害人妻曝光畫面怒罵「死小偷」

許姓男子前晚6時駕小貨車送貨至高市菜公路肉品店家，沒料，竊賊卻趁許送貨之際，從副駕駛座偷走內有5000元現金的皮夾逃逸；...

高雄某養護之家住民遭塞襪窒息死 院長開證明「自然死」…獲輕判

高雄市三民區某養護之家發生住民遭塞襪致死案，許姓女子受束帶約束，疑遭鄰床婦人將襪子塞入口中，窒息致死，養護中心院長兼醫師...

