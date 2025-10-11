不忍了！網傳跟郝龍斌擁吻AI深偽影片 柳采葳決定報案
國民黨主席選舉白熱化，出現網軍以AI製作、散布醜化郝龍斌影片，與台北市議員柳采葳接吻影片。柳采葳今天表示，這行為讓她錯愕，更憤怒與難過，經過與團隊、律師討論，決定正式報案，要用具體的手段遏止這樣的惡劣行徑。
柳采葳表示，前天熱心的網友提醒她，她跟郝龍斌前市長在辯論前的自拍合影，被惡意創作成跟郝擁吻的AI影片，
我不願意猜測這樣的做法，是否是因為黨內選舉的攻擊，但是對於各種路不明的惡意，仍然感到失望。尤其，在AI技術日新月異的今天，如果我們繼續姑息這樣的惡意，每一個人都可能是下一個受害者。
柳采葳說，對她來說，人工智慧時代下深偽影片助長的網路霸凌、網路色情，對於女性權益的傷害，遠遠比黨主席選舉來得重要。
她說，選舉黨主席的過程中，如果無法藉由良性的競爭，讓台灣社會看到國民黨的態度與成長，那麼誰來當黨主席，對於這些平常忙於生活、為生計打拚的台灣人民來說，恐怕也沒有太大的意義。她呼籲不論是誰在做這樣的事情，都應該立即停止。也希望警方能夠查明真相，不能再有下一個受害者。
