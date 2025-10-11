快訊

酒後狂砍友55刀奪命 高雄男上訴仍判無期徒刑

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大社區2年前發生酒友殺人命案，郭姓男子飲酒時與葉姓友人發生口角，持菜刀猛砍葉55刀，令葉男當場慘死。案經橋頭地方法院依國民法官法審理後，合議庭與國民法官一致認定郭男具有完全責任能力，依殺人罪判無期徒刑。他上訴二審求減刑，高等法院高雄分院仍維持原判。

判決書載明，郭男於2023年11月11日晚間，與葉姓、謝姓友人在大社區1處鐵皮屋飲酒，期間與葉男發生爭執，憤而持菜刀猛刺葉男胸、腹等處，謝男上前制止不成逃離報警，郭男則反鎖鐵門持刀繼續砍殺葉男，造成葉男頭部、胸腹及雙手共55處傷口，失血過多死亡。

橋頭地院依國民法官法規定，由國民參與刑事審判程序審理，合議庭審酌醫院鑑定書、被告陳述及相關證據，認為郭男案發時雖飲酒，酒測值每公升0.68毫克，但面對警方詢問仍清楚表達，且知道行為違法且可能導致死亡，認為他具辨識及控制能力，有完全責任能力，不符「責任能力顯著降低」減刑規定，判無期徒刑，褫奪公權終身。

郭男不服判決，上訴高雄高分院，因他未獲被害人家屬原諒，認為他惡性重大、手段兇殘，維持橋院一審判決，判處無期徒刑並褫奪公權終身。全案仍可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

郭姓男子酒後砍殺友人55刀致命，高雄高分院維持一審判決，仍判他無期徒刑。記者林保光／攝影
郭姓男子酒後砍殺友人55刀致命，高雄高分院維持一審判決，仍判他無期徒刑。記者林保光／攝影

