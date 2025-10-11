影／高雄男卸貨被竊走5000元 被害人妻曝光畫面怒罵「死小偷」
許姓男子前晚6時駕小貨車送貨至高市菜公路肉品店家，沒料，竊賊卻趁許送貨之際，從副駕駛座偷走內有5000元現金的皮夾逃逸；許男妻子將行竊畫面PO網，怒罵「死小偷」；警方昨深夜循線查出住附近的黃男涉案，將他函送偵辦。
網路社群Threads有網友貼文附影片指出，「這位左營菜公路的先生，你真的是人不做要做鬼捏，我就是要曝光你，死小偷，我老公去下貨，你就從副駕駛座偷東西，你真的很敢！」
只見影片中一名身穿短袖Ｔ恤和牛仔褲的男子，手腳俐落地打開小貨車副駕駛座的車門，拿走皮夾後，迅速離開現場。
轄區左營警分局指出，許姓男子（40歲）前晚6時許駕小貨車送貨至左營區菜公路肉品店家，當時竊嫌黃姓男子（42歲）趁許男下車送貨之際，徒手打開副駕駛座車門，竊取側背包內的皮夾，皮夾內有現金5000元、證件等物。
警方循線調閱周圍監視器，查出黃男家住在行竊地點的附近，昨天深夜11時將黃男逮獲，但黃男否認行竊，不願說明皮夾和現金去向；警詢後依竊盜罪函送橋頭地檢署偵辦。
