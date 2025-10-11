高雄某養護之家住民遭塞襪窒息死 院長開證明「自然死」…獲輕判

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區某養護之家發生住民遭塞襪致死案，許姓女子受束帶約束，疑遭鄰床婦人將襪子塞入口中，窒息致死，養護中心院長兼醫師蕭姓男子，在死亡證明書勾選「自然死」，經高雄地方法院依偽造文書罪，判刑3月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，仁祥養護之家住民許姓婦人患精神疾病，經常喧鬧，2023年2月25日晚間，看護餵她吃過鎮定安眠藥，並用束帶束縛雙手後離去，許女仍持續吵鬧，同房住民「秀英」竟把襪子塞進她口中，導致許女窒息死亡。隔天清晨看護發現異狀，才向院方反映此事，事隔1個多月，社工得知有異，向高雄市警三民二分局報案。

全案移送高雄地檢署偵辦期間，這名「秀英」的住民死亡因病死亡，雄檢以不起訴結案。不過，檢方認為蕭姓院長明知許女死因明顯異常，應依法應報請檢察機關司法相驗，卻於當年3月3日開立「自然死、急性失智」的不實死亡證明書，交由家屬辦理喪葬，影響司法查明真相，依行使業務上登載不實文書罪，起訴蕭姓院長。

蕭姓院長在法院審理時，否認偽造文書，稱是家屬不要相驗，他才開立死亡證明。他認為因為他看襪子不是塞很深，還有鼻子能呼吸，可能因驚嚇，心臟、呼吸停止，應該在證明書上勾選「意外死亡」，但是自己「操作錯誤」，錯勾成「自然死」。

法院審理後認定，蕭院長明知死者並非自然死亡，仍登載虛偽內容，構成犯罪，但他並未在司法偵查開始前湮滅證據，湮滅刑事證據罪不成立。合議庭考量蕭姓院長的行為出於讓死者盡快下葬、一時失慮，且無重大惡意，量處有期徒刑3月，可易科罰金。

全案仍可上訴。

高雄某養護之家住民遭塞襪死亡，院長錯開死亡證明獲高雄地院輕判。記者林保光／攝影
高雄某養護之家住民遭塞襪死亡，院長錯開死亡證明獲高雄地院輕判。記者林保光／攝影

0 則留言
