平地原住民要打山豬…路邊試射獵槍 連二審都判「無罪」

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子是排灣族原住民，其在郊區試射獵槍被依槍砲罪嫌起訴，林辯稱要去附近狩獵山供豐年祭之用，沒有要犯罪；法院查，林使用的獵槍雖有殺傷力，但做工粗糙確實為自製，又基於狩獵傳統用途，符合槍砲罪第20條第1項除罪規定，一、二審都判他無罪，仍可上訴。

檢方起訴指出，林男2024年3月9日持非制式獵槍在霧峰區象鼻橋附近試射，經警方獲報移送，林涉犯槍砲彈藥刀械管制條例非法持有非制式獵槍罪嫌。

台中地院一審認為，林男所持的獵槍送鑑定有殺傷力，林為平地原住民，其未經許可持有獵槍是否能除罪化，要看他有無符合「自製獵槍」及「供生活工具之用」。

一審發現，該獵槍構造簡單、做工粗糙，林也說木製槍托是族中長輩傳承給他，金屬槍管、紅外線則是他上網買的，經他自製後達到可擊發程度，認定符合槍砲彈藥刀械管制條例第20第1項之「自製獵槍」。

且林在偵查、審理時都供稱，槍是打獵用的，且無其他證據顯示他持槍用於打獵之外目的，依罪疑有利被告原則，應認林自製獵槍時，是基於原民狩獵傳統，而符合「供生活工具之用」。

一審認為，林自製獵槍，且為原住民供生活工具之用，符合槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項除罪之規定而不罰，就算他獵槍未申請許可，也是違反行政規定範疇，仍屬刑法上不罰，判林男無罪，檢方不服上訴。

台中高分院二審時，林辯稱槍是他製作，身為原住民這是他的傳統，槍沒有登記、申請，但他不是要犯罪，只是要回去參加狩獵祭，他住的地方沒有山區，聽老一輩的人說去象鼻橋那邊抓過山豬，他想來打山豬，才會去那邊試射，要狩獵回豐年祭可用。

二審查，林是排灣族平地原住民，該獵槍為其自製，且供作生活工具之用，維持一審除罪見解，駁回檢方上訴。

林男是排灣族平地原住民，其在路邊試射獵槍，台中高分院二審認為該槍是自製、供生活之用，維持一審無罪見解。記者曾健祐／攝影
