他烏來開車被石砸中...車上所購肖楠紅檜敗露 判6月併罰35萬

王姓男子5年前駕車行經新北市烏來山區遭石塊砸中而發生車禍，經警據報前往處理，發現車內有肖楠殘材及紅檜聚寶盆藝品，林務局會勘後確認該批貴重木材來源不明，一審被判8月併科罰金60萬元，上訴二審後，他才認搬運森林主產物贓物罪，改判6月併科罰金35萬元。

一審時，他辯稱，扣案肖楠殘材24塊及紅檜藝品2塊，都是他跟羅姓男子購買的，藝品是請工作室幫他加工，藝品的原料是扁柏不是紅檜。他的律師說，王已提出具體文件及由羅說明木頭的來源，羅雖無法辨識扣案照片是否為漂流木或贓物，卻明確表達就是販賣給王的木材。

林務局烏來工作站賴姓技正證稱，扣案木頭不是漂流木，因為扣案木頭並無漂流木被水浸泡過的痕跡，漂流木邊材會不一樣，顏色會偏淡，且樹皮會鑲嵌沙石，從本案扣案的木頭稜角分明可知是早年林產處分後的遺材。

他說，在日本政府及民國早年，還有在砍伐木材外銷時，會把包括肖楠在內的這種經濟木材整顆砍倒，將樹頭約1.5公尺以上部分鋸下來販售，因樹頭1.5公尺的木材比較直、比較好利用。經鑑識結果都是台灣肖楠且非漂流木，藝品初判是紅檜。

嘉義地院認王犯修正前森林法中搬運森林主產物贓物罪處8月，併科罰金60萬元。他覺得判太重，僅就量刑部分提起上訴。

台南高分院指出，王於原審審理時雖否認犯行，但於二審審理時終知悔悟而坦承犯行，犯罪後態度較原審已有不同，其量刑基礎即有不同，原判決於量刑時未及審酌此項有利於被告科刑情狀，王上訴請求從輕量刑有理由，因而撤銷改判。