女業務貼心載客看新車慘遭勒脖 強盜男搶7萬財物判刑5年2月

35歲劉姓男子假冒友人要買新車，約一名女汽車業務員看新車，女業務員貼心服務幫她開車，等其友人上車，沒想到劉男一上車就用麻繩勒她頸部，搜刮皮包7萬元財物後逃離，後投宿飯店吸喪屍煙彈被逮。法官日前依強盜罪判劉男5年2個月。

基隆地院判決書指出，劉男因購車而結識以售車為業的一名女業務員，劉男今年6月10日上午佯稱友人要買車，相約女業務員到暖暖區暖暖街570巷見面，但稱沒有車可以到店裡看車，請女業務載他前去，這名女業務員貼心服務，坐進駕駛座並表示可開車載劉男去公司看新車。

女業務員坐到駕駛座後，劉男也上車，他告知業務員等友人會前來，沒想到，趁女子滑手機時，突拿出預藏的麻繩出來，自後座朝女業務員脖子猛力勒緊，女子大叫救命掙脫逃出車子。劉男趁機搜刮搶走車上價值4萬元YSL牌長皮夾、3萬多元現金及信用卡10張、證件等財物。

被害女逃到附近碇內派出所報案遭假買車真搶劫，第三分局調閱周邊數十支監視器影像，查出劉男騎乘機車車號，11日凌晨2時57分前往一處飯店逮捕住宿的劉男，現場查扣甲基安非他命吸食器、第二級依托咪酯煙彈2顆，起獲被害人證件、信用卡等贓證物，現金花到只剩1萬5千。

劉男坦承犯行，因吸毒缺錢預謀犯案，以假買車手法真搶劫，故意約女業務員在郊區行搶。法官審酌劉男以躲汽車後座用繩索勒住被害人脅迫的方式，屬強盜犯行，造成被害女子身體及精神上驚恐及傷害，實不足取，判決劉男刑期5年2個月。

