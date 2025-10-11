快訊

男違規回轉撞倒機車騎士受傷…跑回家「上大號」 肇逃這原因判無罪

國慶演說5重點 他指賴清德沒說這4字、韓國瑜堰塞湖比喻為1事

賴總統國慶演說台灣之盾非橫空出世 美國早知情

女業務貼心載客看新車慘遭勒脖 強盜男搶7萬財物判刑5年2月

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

35歲劉姓男子假冒友人要買新車，約一名女汽車業務員看新車，女業務員貼心服務幫她開車，等其友人上車，沒想到劉男一上車就用麻繩勒她頸部，搜刮皮包7萬元財物後逃離，後投宿飯店吸喪屍煙彈被逮。法官日前依強盜罪判劉男5年2個月。

基隆地院判決書指出，劉男因購車而結識以售車為業的一名女業務員，劉男今年6月10日上午佯稱友人要買車，相約女業務員到暖暖區暖暖街570巷見面，但稱沒有車可以到店裡看車，請女業務載他前去，這名女業務員貼心服務，坐進駕駛座並表示可開車載劉男去公司看新車。

女業務員坐到駕駛座後，劉男也上車，他告知業務員等友人會前來，沒想到，趁女子滑手機時，突拿出預藏的麻繩出來，自後座朝女業務員脖子猛力勒緊，女子大叫救命掙脫逃出車子。劉男趁機搜刮搶走車上價值4萬元YSL牌長皮夾、3萬多元現金及信用卡10張、證件等財物。

被害女逃到附近碇內派出所報案遭假買車真搶劫，第三分局調閱周邊數十支監視器影像，查出劉男騎乘機車車號，11日凌晨2時57分前往一處飯店逮捕住宿的劉男，現場查扣甲基安非他命吸食器、第二級依托咪酯煙彈2顆，起獲被害人證件、信用卡等贓證物，現金花到只剩1萬5千。

劉男坦承犯行，因吸毒缺錢預謀犯案，以假買車手法真搶劫，故意約女業務員在郊區行搶。法官審酌劉男以躲汽車後座用繩索勒住被害人脅迫的方式，屬強盜犯行，造成被害女子身體及精神上驚恐及傷害，實不足取，判決劉男刑期5年2個月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，劉男假買車真強被判刑5年2個月。記者游明煌／翻攝
女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，劉男假買車真強被判刑5年2個月。記者游明煌／翻攝
女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，劉男假買車真強被判刑5年2個月。記者游明煌／翻攝
女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，劉男假買車真強被判刑5年2個月。記者游明煌／翻攝
女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，劉男假買車真強被判刑5年2個月。記者游明煌／翻攝
女業務員貼心載客看新車慘遭勒脖，劉男假買車真強被判刑5年2個月。記者游明煌／翻攝

買車 搶劫 喪屍煙彈

延伸閱讀

何時能用Apple Pay刷進北捷？外界敲碗問進度 蔣萬安這樣說

雲林母檢舉兒與友吸毒 警方蒐證逮4人

高雄男買菸被要求看證件 飆罵店員「我像幾歲？」驚動警方到場

苗栗隨機殺人最新畫面曝光！國小女童遭男勒脖持刀刺 師生驚叫逃竄

相關新聞

金鷹部隊役男請病假又用「老招」被識破 假沒請成反遭檢求重刑

陸軍砲兵21指揮部砲兵三營二連位於桃園平鎮龍陵營區的陳姓義務役男，去年3月10日離退伍僅剩22天，竟請人竄改舊診斷證明書...

凌晨街頭衝突 他持刀直捅對方要害獲判1年5月

吳姓男子2023年10月間某日與4名友人歡聚，凌晨離開時，無端與另名洪姓男子起爭執，竟持彈簧刀刺向對方腹部與背部，造成肝...

女業務貼心載客看新車慘遭勒脖 強盜男搶7萬財物判刑5年2月

35歲劉姓男子假冒友人要買新車，約一名女汽車業務員看新車，女業務員貼心服務幫她開車，等其友人上車，沒想到劉男一上車就用麻...

男意外去世手機驚爆婚外情 互稱老公老婆另有女人…判賠30萬元

一名男子與妻結婚近30年，不料今年4月發生工安意外去世，妻子整理丈夫遺物時，在他手機通訊軟體LINE中，發現與一名八大行...

男違規回轉撞倒機車騎士受傷…跑回家上大號 肇逃這原因判無罪

高姓男子去年9月開車返家停車途中在基隆八堵路因違規迴轉撞倒對向直行機車，害人車倒地受傷，但他未等警方及救護車到場先離去，...

他被控詐團成員遭羈押120日 被判無罪後獲補償36萬元

田姓男子等4人2年多前被控將應徵人頭戶的楊姓男子載往台南鐵工廠軟禁5天，斷絕外界聯繫外，還載楊至銀行設定約定帳戶，方便詐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。