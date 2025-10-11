男意外去世手機驚爆婚外情 互稱老公老婆另有女人…判賠30萬元

一名男子與妻結婚近30年，不料今年4月發生工安意外去世，妻子整理丈夫遺物時，在他手機通訊軟體LINE中，發現與一名八大行業蔣女有不正當男女交往關係，以「老婆」、「阿公」等暱稱相稱，並多次開房，憤而提告。該女稱她只是「小姐」配合「客人」需求。法官判蔣女侵害配偶關係，依民法要賠30萬元。

基隆地院判決書指出，施男與妻結婚近30年，施男今年4月因意外離世，施妻整理遺物時，發現他手機通訊軟體LINE中，與蔣女有不正當之男女交往關係，不僅以「老婆」、「阿公」等暱稱相稱、早晚噓寒問暖、隨時保持聯繫，多次出入飯店發生性行為。

施男的友人更稱蔣女為「嫂子」，施男還長年提供蔣女金錢援助，無端獲取高額經濟利益，造成施男的法定繼承人須背負施璁錡貸款債務。提告蔣女侵害配偶關係，依民法提告求償。

蔣女答辯，指她是八大行業從業人員，施男因喜好流連風月場所，兩人才相識，施男僅是她的「客人」，雙方並無男女交往關係，僅有消費對價關係。雖曾以「老婆」、「阿公」等語相稱，甚或噓寒問暖，但僅是八大行業從業人員的攬客手法；她是「小姐」，需要配合「客人」，因此才有人稱她為「嫂子」。

蔣女並說，施男生前多次邀約前往飯店，欲發生性行為，但並未發生性行為，兩人「開房間純聊天」，從未實際發生性行為，未曾故意、過失侵害原告配偶權。

法官檢視施男與蔣女對話紀錄，發現施男與蔣女幾近每日聯繫聊天，對話內容除彼此暱稱「老婆」、「老公」外，尚有愛妳、我好想你、妳是我最用心愛的人、

法官審理指出，施男與蔣女即使在風月場所相識，非必然有互留聯絡方式、長期經常傳送訊息、外出餐敘或相聚，卻在對話內容中提及個人生活，互吐情愫及思念，還在公開場合以施男「嫂子」身分自居，已非一般從事八大行業者與顧客間的單純交易往來，且逾越通常認知八大行業從業人員提供「服務」範疇，已非八大行業從業人員與客人間之消費對價關係。