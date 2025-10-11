男違規回轉撞倒機車騎士受傷…跑回家上大號 肇逃這原因判無罪

高姓男子去年9月開車返家停車途中在基隆八堵路因違規迴轉撞倒對向直行機車，害人車倒地受傷，但他未等警方及救護車到場先離去，遭檢方依公共危險罪肇逃起訴。但法官認為他有先打119，也叫母親先到現場處理，因情急趕回相距200公尺的家中「上大號」有理由，判決高男無罪。

基隆地院判決書指出，高男沿暖暖區八堵路往七堵方向行駛，行經一處劃有分向限制線路段，不得迴車，他卻貿然左迴轉，當時剛好有石男騎車從對向車道駛至，狀閃避不及發生碰撞，石男人車倒地。

石男有右側眼周圍及臉頰擦傷、上唇挫傷及擦傷、合併上牙齒一門牙脫落、一門牙斷裂、右側手部擦傷、左側手部擦傷、右側大腿及膝部擦傷、左側膝部擦傷等傷害。警方以高男發生交通事故致人受傷後，未對加以施救或留下聯絡方式，就行離開現場逃逸，依過失傷害、肇事逃逸罪送辦。

高男否認肇逃，指車禍後他有下車察看，看到石男倒在機車旁邊，他拿手機報警，也請在現場的全家便利商店店長幫忙叫救護車，他當時肚子非常痛，那天他開車載母親回家，讓母親先下車，他去停車途中違規迴轉發生車禍，急著回家上廁所，但有先打給母親說發生車禍撞到人，請母親折回去瞭解情形。

高男說，他上完廁所用跑的回去現場，救護車還在，救護人員正要把被害人送上救護車，警察當時已經到場，他有跟警察說是車禍的肇事者，警察在現場先對他酒測，做完後再帶回去做筆錄，他沒有逃逸。

法官檢視監視畫面，發現高男有小跑步離開，但車停在案發現場，確有下車走至石男倒地處察看，雖未待救護車及警察到場即先行離去，但車輛停留現場，且有拿手機撥打動作。他因肚子痛先行離去如廁，但有電請母親到場瞭解與處理，如廁15分後隨即返回現場，且向警員表明是肇事者，主觀上並無逃逸犯意。

法官為查證高男所言，查證Google地圖，發現高男住的社區距現場220公尺，步行約3分鐘，高男往返住處加上如廁，於15分鐘內返回現場，時間上並無拖延。

超商店長證稱，當天在車禍現場，高男有請他叫救護車，高男母親也有到場，他有問高男媽媽「妳兒子呢」，她說兒子肚子痛去上廁所，店裡沒有提供廁所給客人使用。