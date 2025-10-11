金鷹部隊役男請病假又用「老招」被識破 假沒請成反遭檢求重刑

陸軍砲兵21指揮部砲兵三營二連位於桃園平鎮龍陵營區的陳姓義務役男，去年3月10日離退伍僅剩22天，竟請人竄改舊診斷證明書，假裝發高燒無法回營服役被識破，延後2小時歸營仍遭送辦，桃園地檢署依陸海空軍刑法起訴，並建請法院從重量刑。

起訴指出，現年25歲陳姓男子2024年間在陸軍第六軍團砲兵第21指揮部砲兵第三營第二連是4個月的軍事訓練役士兵。同年3月8日中午12時起開始放假，期間因不願返回位在桃園市平鎮區龍陵營區擔服職役，竟為了逃避服兵役，動歪腦筋，假裝自己生病。

去年3月10日晚間6時30分，距離收假前2小時，先以LINE通訊軟體向營區內留守吳姓班長謊稱自己有發燒、流鼻水等症狀後，接著拜託不詳身分之人，使用手機修圖軟體，將他同年1月21日在桃園區中正路全家親子診所取得的診斷證明書，在「應診日期」及「開具證明日期」，由「2024年1月21日」變造為「2024年3月10日」。

隨後，陳男收到變造後的診斷證明截圖照片，立刻轉傳給營區內的吳姓班長，企圖假裝自己罹患發燒、流鼻水等疾病，藉此逃避服兵役。這行為不只影響部隊對士兵請假的管理制度，也損害全家親子診所診斷證明的可信度。

然而，連上黃姓長官檢視診斷證明書內容時，察覺有異，於是向陳男質疑所提供的照片是假的，陳男才坦承自己拿竄改後的診斷證明書請假，並在連上另名彭姓長官要求下，當晚10時30分回到位於平鎮的部隊，假生病真請假行為未遂。

檢方偵查認為，陳男委請不詳人士變造「全家親子診所」診斷證明書的開立日期，再透過LINE傳給班長請假，偽造行為雖未得逞，足以損害部隊人事管理及診所文件公信力，依陸海空軍刑法的意圖免除職役詐為疾病未遂罪，及刑法的行使變造準私文書罪提起公訴。