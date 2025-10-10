凌晨街頭衝突 他持刀直捅對方要害獲判1年5月

吳姓男子2023年10月間某日與4名友人歡聚，凌晨離開時，無端與另名洪姓男子起爭執，竟持彈簧刀刺向對方腹部與背部，造成肝臟穿刺傷險死，桃園地檢署將他依殺人未遂罪起訴，審理時賠錢獲洪男原諒，法院改依使人受重傷未遂，判處1年5月徒刑，可上訴。

起訴指出，31歲吳男與曾姓、陳姓、徐姓及柯姓友人於2023年10月12日凌晨4時，在桃園區大同路某廣場前，吳與洪姓男子因故發生爭執，吳取出預藏7公分刀鋒的彈簧刀，朝洪某的腹部及背部猛烈刺擊，導致洪的肝臟及右側腎臟穿刺傷。

案發後洪男的同行王、徐姓友人立刻協助並呼叫救護車，洪先被送往聖保祿醫院急救，因傷重隨即轉送林口長庚醫院進行腹背部急症手術，經治療後脫離生命危險。

法院審理時，吳男承認傷人，但否認自己有「想讓人重傷」的意思。然而，法院認為腹部和背部是人體重要部位，持利器捅這些地方可能會傷到肝臟、腎臟、血管，導致大量出血，這是一般人都知道的事，被告不能推說不知情。

而且吳男自己也在偵查時說「我知道持刀捅人腹部及背部可能會發生重傷、死亡危險。」所以法院認定他雖然不是故意要讓人死，但知道這樣做可能會造成重傷，卻還是做了，這就是「重傷害的不確定故意」。

至於公訴意旨認為吳男具有殺人犯意，但法院根據他攻擊的部位、攻擊的方式及事發經過，還不到「想讓人死」的程度，所以不算殺人故意。

吳男事後坦承自己有傷人，並且積極彌補傷害，已經和被害洪男達成和解、完成賠償，洪男也在法庭上表示願意原諒。法院認為，即使依法律規定，判他「重傷害未遂罪」的最輕刑度，仍是太重，考量吳男事後態度良好、被害人願意原諒，屬於「情堪憫恕」例外情形，依法酌輕其刑。