快訊

光復鄉倒楣災民…他先被誤報困7天 又遭前警察偷走13萬慰問金

中職／獅帝芬匆匆忙忙傳球失分 陳傑憲帶傷一棒追平

台64線恐怖車禍！22歲重機騎士自撞被彈飛 摔落高架橋命危

聽新聞
0:00 / 0:00

他被控詐團成員遭羈押120日 被判無罪後獲補償36萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

田姓男子等4人2年多前被控將應徵人頭戶的楊姓男子載往台南鐵工廠軟禁5天，斷絕外界聯繫外，還載楊至銀行設定約定帳戶，方便詐團使用，田等人被訴組織犯罪等，法官認無從證明楊受看管或提供帳戶違反其意願，田等人均無罪。田期間遭羈押120日，法官准予補償36萬元。

田主張，因違反組織犯罪防制條例等案件，於2022年11月18日經台南地院裁定羈押，並自隔年1月18日起延長羈押2月，直至同年3月17日期滿釋放，共計羈押120日。

田表示，一審經地院判決無罪，檢方不服上訴二審，再經二審駁回上訴，檢察官未再上訴而無罪確定。因此，依法請求按5千元折算1日支付刑事補償金。

田等人被訴剝奪他人行動自由及參與犯罪組織等罪嫌，據查，楊於入住鐵工廠房間至為警查獲前，均自願居住在本案房間及出售帳戶供他人使用，一、二審均判無罪。

台南高分院指出，田及其他同案被告所為雖為詐欺集團共犯，但無從證明被害人受田及其他同案被告所為雖為詐欺集團共犯看管或提供帳戶是違反其意願，也不能證明客觀上有「為取得金融帳戶、以實施脅迫、恐嚇為手段，並具有持續性、牟利性、結構性」犯罪組織存在。

合議庭考量，檢方等行為依卷證資料所示應屬適法無違，但田因前案遭法院羈押及延押處分，確因國家刑罰權實現及為求發現真實需要，致遭受剝奪人身自由特別犧牲，且對田名譽、信用等人格權損害重大，實屬干預人身程度最大強制處分。

合議庭9月底傳喚田的父親到庭代為陳述意見，再衡酌田於羈押期間所受財產上及營業利益上損害、精神上痛苦、名譽減損、自由受拘束及其程度等個案情節一切情狀，認以補償每日3千元金額折算1日支付為適當，經核算應准予補償金額共計36萬元。

台南高分院傳喚田的父親到庭代為陳述意見，再衡酌田於羈押期間所受財產、精神、名譽損害及自由受拘束等一切情狀，經核算應准予補償金額共計36萬元。圖／本報資料照
台南高分院傳喚田的父親到庭代為陳述意見，再衡酌田於羈押期間所受財產、精神、名譽損害及自由受拘束等一切情狀，經核算應准予補償金額共計36萬元。圖／本報資料照

帳戶 台南 房間

延伸閱讀

淡水男子尾隨性侵未遂2起 嚴重危害社會遭延押

詐騙車手一犯再犯 稱自己「智商66」求交保...法院不信繼續押

林口優創補習班被控虐童 聲明不排除提告不實資訊

獨／高雄詐團「黑吃黑」爆青龍宮槍擊 槍手棄保潛逃交保金遭法院沒收

相關新聞

他被控詐團成員遭羈押120日 被判無罪後獲補償36萬元

田姓男子等4人2年多前被控將應徵人頭戶的楊姓男子載往台南鐵工廠軟禁5天，斷絕外界聯繫外，還載楊至銀行設定約定帳戶，方便詐...

國慶前夕嘉市酒駕自撞 波及對向車4人受傷

嘉義市親水路昨晚發生酒駕車禍事故，黃姓男子駕駛轎車行經親水路段時，不慎擦撞路墩後波及對向車道，造成雙方共4人受傷。經警方...

台中警員酒駕撞孕婦...酒測值0.76 法院斥「知法犯法」不給緩刑

時任台中市警局和平分局谷關派出所蔡姓警員7月休假喝威士忌、啤酒還開車上路，追撞前方等紅燈的白色賓士車，釀車上將臨盆的孕婦...

賓士男超速撞死斑馬線婦人判6月 法院批：使我國背負行人地獄惡名

台中都姓男子雨天駕駛賓士車超速，撞飛在行人穿越道上奔跑的陳姓婦人釀其頭部重創慘死；法院指出，汽車經行人穿越道，無論有無交...

遇恐怖情人衝超商瘋狂刺殺30刀 高雄女活下來討回公道求償勝訴

高雄「恐怖情人」余姓男子因前女友吳姓女子提分手，趁吳女在超商工作，持刀刺殺吳女30餘刀，吳女幸運挽回一命，他也入獄。吳女...

基隆「智慧扣車」 路邊停車欠款現形...車主秒辦分期

法務部行政執行署宜蘭分署與基隆監理站等單位利用車辨及停車通報系統追查欠款車，昨天分別在信三路停車格、深澳坑路邊白線，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。