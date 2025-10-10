幼兒園涉違法對待幼童 高市府公布負責人名字

快訊

中央社／ 高雄10日電

高雄市林園區郵局職場互助教保服務中心及中芸非營利幼兒園涉違法對待幼兒，高雄市教育局今天表示，已公布負責人名字為謝冰雁，有5名涉案教保人員遭停職調查；另外，也針對園所已知違規項目開罰16萬餘元。

在涉嫌違法對待幼兒部分，教育局表示，此案接獲陳情後，立即指示園所保存並送交近30天內的監視器畫面，動員超過10人分組檢視。經查已發現有5名教保服務人員涉有對幼兒罰站、拍打頭部、捏臉、半蹲、禁止如廁及要求跑步等不當行為，已依法將5名涉案人員停職，並由專案小組進一步調查，釐清受害幼兒人數、具體情節。

教育局新聞稿表示，昨天同步公布園所名稱及其負責人名字，5名教保人員如違法對待幼兒情節屬實，將依法最重處新台幣60萬元罰鍰，並解聘行為人且終身不得再於教保機構任職。此外，相關機構也可能依情節輕重，面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分。

另外，教育局也公布針對目前園所已知違規項目進行裁罰狀況，包括林園郵局職場互助教保服務中心涉及分科教學及未依備查項目收費、林園非營利幼兒園大班未配置教師、中芸非營利幼兒園則進用未具資格的教保服務人員。

針對以上違規事項，教育局已依法函送行政裁處通知書，分別裁罰分科教學負責人罰鍰6000元、未依備查項目收費負責人罰鍰6萬元、大班未配置教師負責人罰鍰6000元、進用未具資格教保服務人員則裁罰負責人6萬元及行為人3萬元，裁罰金額達16萬2000元。

高雄市長陳其邁表示，已指示政風處立即調查教育局內部是否存在未積極辦理情事，並要求於兩週內釐清園方責任，必要時不排除解約。

教育局強調，將持續檢視監視器畫面，深入查明違法對待幼兒案情，並由專案調查小組釐清事證，以掌握受害幼兒人數。對任何傷害幼童身心的行為絕不寬貸。

