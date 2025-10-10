國慶前夕嘉市酒駕自撞 波及對向車4人受傷

嘉義市親水路昨晚發生酒駕車禍事故，黃姓男子駕駛轎車行經親水路段時，不慎擦撞路墩後波及對向車道，造成雙方共4人受傷。經警方現場酒測，黃姓駕駛酒測值超過法定標準，全案依刑法公共危險罪移送嘉義地檢署偵辦。警方嚴正表示，「酒駕零容忍」，呼籲民眾切勿以身試法。

嘉市第二警分局興安派出所調查，事故發生於9日晚間8時49分，黃姓駕駛由東往西行駛至親水路段時疑因酒後不慎，車輛先擦撞路墩，再衝入對向車道波及另一輛自小客車。撞擊力道猛烈，兩車車頭嚴重毀損，現場一度傳出有人受困車內。

消防局第二大隊第二分隊獲報後立即趕赴現場救援，發現副駕駛座1名男子（32歲）受困，頭部及手臂多處撕裂傷，疑似有頸椎受傷。救護人員隨即為傷者佩戴頸圈、使用長背板固定，並進行包紮止血處理後，送往聖馬爾定醫院急救。另有3名輕傷乘客由蘭潭91救護車轉送醫院治療，所幸4人均無生命危險。

警方隨即對肇事駕駛進行酒測，結果超過法定標準，現場訊後依公共危險罪移送嘉義地檢署偵辦。警方指出，酒後駕車是重大公共安全問題，不僅危害自身生命，也威脅其他用路人安全，警方將持續強化取締酒駕執法，絕不寬貸。

消防局提醒民眾，開車應保持防禦性駕駛觀念，行經路口減速慢行，注意交通號誌與左右來車；若從路邊起步或變換車道時，更要注意後方車流，避免因反應不及釀成意外。這起事故也再度凸顯酒駕問題的嚴重性。警方強調，酒駕不僅可能面臨刑責，還會造成不可挽回的人身與財產損失，呼籲「喝酒不開車、開車不喝酒」，共同維護交通安全。