台中警員酒駕撞孕婦...酒測值0.76 法院斥「知法犯法」不給緩刑

時任台中市警局和平分局谷關派出所蔡姓警員7月休假喝威士忌、啤酒還開車上路，追撞前方等紅燈的白色賓士車，釀車上將臨盆的孕婦、男童驚嚇，蔡一度還想私了；法院痛斥蔡員身為執法者還知法犯法，不宜給予緩刑，依公共危險罪判他2月、併科罰金3萬元。

檢警調查，蔡員（34歲）7月11日晚上8點多在北屯區大樓喝啤酒、威士忌，明知酒後不得駕車，9點42分開車經潭子區圓通南路、復興路2段路口，追撞前方陳姓男子駕駛的白色賓士車，轄區大雅分局警方到場，測得蔡呼氣酒測值高達每公升0.76毫克。

蔡男碰撞賓士車時，坐在右前座的林姓女子即將臨盆，行車記錄器錄到「碰」一聲巨響，林女嚇到尖叫，也趕緊確認後座的國小兒子有沒有受傷。林女當時受訪說，她即將生產卻遇追撞，直言「嚇到差點原地生產」，所幸和開車的先生、後座兒子，還有自己與寶寶都平安無事。

但車禍後，蔡員神色緊張，還問她先生「能私下解決嗎？」「要不要先送大嫂去醫院」等語，雖然一直道歉卻否認有喝酒，所幸先生堅持報警，警方到場測出蔡明顯超標，台中市警局事後也祭出懲處，對蔡記1大過並調職。

檢方訊時，蔡員坦承不諱，有酒測、現場畫面等可佐證，台中地檢署依公共危險罪，將蔡向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院指出，酒駕危害嚴重、代價極高，政府已透過各類媒體宣導酒駕危害性不遺餘力，蔡雖為酒駕初犯，但他當時任職和平分局谷關派出所警員，竟知法犯法，漠視自己及公眾行車安全，酒測值高達0.76，數值非低。

中院說，蔡員在偵查中雖請求給予緩刑機會，但斟酌酒駕極易肇事、釀無辜用路人傷亡，立法機關已一再提高法定刑，行政機關也再三宣導禁令，投入許多資源稽查取締。

中院直言，蔡自己身為執法警員，竟圖一時僥倖，以身試法酒駕，考量相關情節後認為不宜給予緩刑，以示懲儆，依公共危險罪判他2月，併科罰金3萬元，有期徒刑得易科罰金、罰金得易服勞役。