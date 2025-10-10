快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

聽新聞
0:00 / 0:00

賓士男超速撞死斑馬線婦人判6月 法院批：使我國背負行人地獄惡名

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中都姓男子雨天駕駛賓士車超速，撞飛在行人穿越道上奔跑的陳姓婦人釀其頭部重創慘死；法院指出，汽車經行人穿越道，無論有無交通號誌均應停讓行人，都使我國在國際背負「行人地獄」惡名，考量他自首，依過失致死罪判他有期徒刑6月，可上訴。

檢警調查，都男（30歲）今年4月25日駕駛1輛白色賓士車，上午9點多行經東區自由路、復興路口，當時號誌剛從綠燈轉為黃燈，當地速限為50公里，卻超速行駛通過。

因當天下雨，陳姓婦人從行人穿越道奔跑穿越，都行經時疑反應不及加上車速過快，當場撞上陳婦釀其整個人彈飛、重摔，但因頭部骨折、顱腦損傷，緊急送醫搶救仍死亡。

都男的右前車頭毀損，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，可見當時撞擊力道之大，都肇事後留在現場向警方自首，其酒測值為0。

台中地院審理時，都男均坦承不諱，並有警方調查結果、現場監視器畫面等可佐。法院認為，都男超速，且汽車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，都應注意而未注意而有過失。

中院直言，都男開車經行人穿越道，卻不依規定讓行人優先通行，嚴重漠視行人人身安全，更使我國在國際上背負「行人地獄」（a living hell for pedestrians）惡名，應依道路交通管理處罰條例加重其刑，另都犯後自首，也應依法減刑。

中院審酌，都超速撞死走行人穿越道的行人，被害家屬無調解意願，並考量都當時並無闖紅燈等一切情狀，依汽車駕駛人行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行之過失致人於死罪，判他6月徒刑。

都男駕駛白色賓士，行經東區自由路、復興路口，超速撞死走行人穿越道的陳姓婦人。圖／報系資料照
都男駕駛白色賓士，行經東區自由路、復興路口，超速撞死走行人穿越道的陳姓婦人。圖／報系資料照
都男行經東區自由路、復興路口，超速撞死走行人穿越道的陳姓婦人。圖／報系資料照
都男行經東區自由路、復興路口，超速撞死走行人穿越道的陳姓婦人。圖／報系資料照
都男駕駛白色賓士，行經東區自由路、復興路口，超速撞死走行人穿越道的陳姓婦人。圖／報系資料照
都男駕駛白色賓士，行經東區自由路、復興路口，超速撞死走行人穿越道的陳姓婦人。圖／報系資料照

行人地獄 自首 闖紅燈

延伸閱讀

拍到狂飆151公里測速但照糊了！國道警為開單「竄改照片」遭判刑

志工也不能開快車 季連成下令花蓮193縣道超速即拍照開罰

因超速車牌遭吊扣！男子再購同色系車魚目混珠仍遭警查獲

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

相關新聞

遇恐怖情人衝超商瘋狂刺殺30刀 高雄女活下來討回公道求償勝訴

高雄「恐怖情人」余姓男子因前女友吳姓女子提分手，趁吳女在超商工作，持刀刺殺吳女30餘刀，吳女幸運挽回一命，他也入獄。吳女...

揚言殺總統…1關鍵原因警察立刻抓人 他曝往例下場都悽慘

為何揚言對正副元首或卸任元首不利，警察動作這麼快？資深媒體人黃暐瀚表示，因為根據「特種勤務條例」，國安特勤中心保護的對象...

賓士男超速撞死斑馬線婦人判6月 法院批：使我國背負行人地獄惡名

台中都姓男子雨天駕駛賓士車超速，撞飛在行人穿越道上奔跑的陳姓婦人釀其頭部重創慘死；法院指出，汽車經行人穿越道，無論有無交...

基隆「智慧扣車」 路邊停車欠款現形...車主秒辦分期

法務部行政執行署宜蘭分署與基隆監理站等單位利用車辨及停車通報系統追查欠款車，昨天分別在信三路停車格、深澳坑路邊白線，發現...

桃機白牌車又見玩命關頭！ 拒檢衝撞執勤航警後逃逸

繼上月20日航警對拒檢「黃牛車」開8槍後，桃園機場非法攬客亂象再傳駭人聽聞的暴力事件！非法攬客洪姓業者與周姓駕駛今年元旦...

靈堂追債拉亡者蓋指印 婦緩刑須付公庫5萬元、90小時勞務

李姓婦人與彭男有債務糾紛，得知彭男過世後，她不甘心債權成空，竟衝到殯儀館，假借瞻仰遺容時，移動彭男遺體手指，在借據與85...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。