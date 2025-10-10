聽新聞
0:00 / 0:00
賓士男超速撞死斑馬線婦人判6月 法院批：使我國背負行人地獄惡名
台中都姓男子雨天駕駛賓士車超速，撞飛在行人穿越道上奔跑的陳姓婦人釀其頭部重創慘死；法院指出，汽車經行人穿越道，無論有無交通號誌均應停讓行人，都使我國在國際背負「行人地獄」惡名，考量他自首，依過失致死罪判他有期徒刑6月，可上訴。
檢警調查，都男（30歲）今年4月25日駕駛1輛白色賓士車，上午9點多行經東區自由路、復興路口，當時號誌剛從綠燈轉為黃燈，當地速限為50公里，卻超速行駛通過。
因當天下雨，陳姓婦人從行人穿越道奔跑穿越，都行經時疑反應不及加上車速過快，當場撞上陳婦釀其整個人彈飛、重摔，但因頭部骨折、顱腦損傷，緊急送醫搶救仍死亡。
都男的右前車頭毀損，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，可見當時撞擊力道之大，都肇事後留在現場向警方自首，其酒測值為0。
台中地院審理時，都男均坦承不諱，並有警方調查結果、現場監視器畫面等可佐。法院認為，都男超速，且汽車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，都應注意而未注意而有過失。
中院直言，都男開車經行人穿越道，卻不依規定讓行人優先通行，嚴重漠視行人人身安全，更使我國在國際上背負「行人地獄」（a living hell for pedestrians）惡名，應依道路交通管理處罰條例加重其刑，另都犯後自首，也應依法減刑。
中院審酌，都超速撞死走行人穿越道的行人，被害家屬無調解意願，並考量都當時並無闖紅燈等一切情狀，依汽車駕駛人行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行之過失致人於死罪，判他6月徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言