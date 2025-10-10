賓士男超速撞死斑馬線婦人判6月 法院批：使我國背負行人地獄惡名

台中都姓男子雨天駕駛賓士車超速，撞飛在行人穿越道上奔跑的陳姓婦人釀其頭部重創慘死；法院指出，汽車經行人穿越道，無論有無交通號誌均應停讓行人，都使我國在國際背負「行人地獄」惡名，考量他自首，依過失致死罪判他有期徒刑6月，可上訴。

檢警調查，都男（30歲）今年4月25日駕駛1輛白色賓士車，上午9點多行經東區自由路、復興路口，當時號誌剛從綠燈轉為黃燈，當地速限為50公里，卻超速行駛通過。

因當天下雨，陳姓婦人從行人穿越道奔跑穿越，都行經時疑反應不及加上車速過快，當場撞上陳婦釀其整個人彈飛、重摔，但因頭部骨折、顱腦損傷，緊急送醫搶救仍死亡。

都男的右前車頭毀損，擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，可見當時撞擊力道之大，都肇事後留在現場向警方自首，其酒測值為0。

台中地院審理時，都男均坦承不諱，並有警方調查結果、現場監視器畫面等可佐。法院認為，都男超速，且汽車行經行人穿越道，遇有行人穿越時，無論有無交通號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，都應注意而未注意而有過失。

中院直言，都男開車經行人穿越道，卻不依規定讓行人優先通行，嚴重漠視行人人身安全，更使我國在國際上背負「行人地獄」（a living hell for pedestrians）惡名，應依道路交通管理處罰條例加重其刑，另都犯後自首，也應依法減刑。