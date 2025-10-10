遇恐怖情人衝超商瘋狂刺殺30刀 高雄女活下來討回公道求償勝訴

高雄「恐怖情人」余姓男子因前女友吳姓女子提分手，趁吳女在超商工作，持刀刺殺吳女30餘刀，吳女幸運挽回一命，他也入獄。吳女另打官司民事求償，高雄地方法院判他需賠182萬元。

余姓男子因求復合，多次騷擾吳女，吳女申請家暴保護令自保。不料，2023年9月13日，余男竟持生魚片刀到高雄市苓雅區新光路吳女工作的便利商店，趁吳女補貨不備之際行凶，在店內外刺殺吳女30多刀，幸附近民眾制止，報警緊急將吳女送醫，吳女住院治療1個月才倖免於死。刑事部分，高雄地院已經在去年4月，依殺人未遂罪判余男8年徒刑定讞。

余男雖在獄中曾寫信請求吳女原諒，不過傷害造成吳女陰影，出院後仍須長期照護，無法工作，吳女另對他提出民事侵權行為損害賠償，要求醫療費、看護費、後續復健、精神慰撫金等共計252萬元。

法院審理後，確認余男行為已構成殺人未遂，應負民事責任，對其中醫療與實際支出部分，法院多予以認定。至於精神慰撫金部分，原告請求150萬元，法院審酌雙方經濟能力、受害情況等，核定應賠80萬元。