快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

聽新聞
0:00 / 0:00

遇恐怖情人衝超商瘋狂刺殺30刀 高雄女活下來討回公道求償勝訴

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄「恐怖情人」余姓男子因前女友吳姓女子提分手，趁吳女在超商工作，持刀刺殺吳女30餘刀，吳女幸運挽回一命，他也入獄。吳女另打官司民事求償，高雄地方法院判他需賠182萬元。

余姓男子因求復合，多次騷擾吳女，吳女申請家暴保護令自保。不料，2023年9月13日，余男竟持生魚片刀到高雄市苓雅區新光路吳女工作的便利商店，趁吳女補貨不備之際行凶，在店內外刺殺吳女30多刀，幸附近民眾制止，報警緊急將吳女送醫，吳女住院治療1個月才倖免於死。刑事部分，高雄地院已經在去年4月，依殺人未遂罪判余男8年徒刑定讞。

余男雖在獄中曾寫信請求吳女原諒，不過傷害造成吳女陰影，出院後仍須長期照護，無法工作，吳女另對他提出民事侵權行為損害賠償，要求醫療費、看護費、後續復健、精神慰撫金等共計252萬元。

法院審理後，確認余男行為已構成殺人未遂，應負民事責任，對其中醫療與實際支出部分，法院多予以認定。至於精神慰撫金部分，原告請求150萬元，法院審酌雙方經濟能力、受害情況等，核定應賠80萬元。

法官也認為，吳父在女兒住院後照顧期間的看護價值，認為雖為親屬照護，仍屬損害項目，依每日1500元計算，應賠償19萬2000元，最終判定余男應賠償182萬餘元。

吳姓女子遇恐怖情人遭刺殺30多刀獲救，求償勝訴。示意圖。本報資料照片
吳姓女子遇恐怖情人遭刺殺30多刀獲救，求償勝訴。示意圖。本報資料照片

殺人未遂 看護

延伸閱讀

左營眷村旗海飄揚 果貿社區國慶升旗國歌迴盪

影／高雄​女代書「以命抵債」 紫靈宮姊妹涉詐1.6億訊後請回

​高雄紫靈宮詐欺羅生門！女代書疑背巨債墜樓亡 警拘提廟方主持人姊妹

疑駕駛分心！高雄資源回收車失控撞路樹 險衝對向車道

相關新聞

遇恐怖情人衝超商瘋狂刺殺30刀 高雄女活下來討回公道求償勝訴

高雄「恐怖情人」余姓男子因前女友吳姓女子提分手，趁吳女在超商工作，持刀刺殺吳女30餘刀，吳女幸運挽回一命，他也入獄。吳女...

揚言殺總統…1關鍵原因警察立刻抓人 他曝往例下場都悽慘

為何揚言對正副元首或卸任元首不利，警察動作這麼快？資深媒體人黃暐瀚表示，因為根據「特種勤務條例」，國安特勤中心保護的對象...

女網約男按摩師上旅館一對一推拿 遭強制猥褻兼偷拍

女子今年透過網路約按摩師吳姓男子上旅館推拿按摩，遭吳男乘機強制猥褻兼偷拍，新北地院日前依強制猥褻罪及無故攝錄他人性影像罪...

賓士男超速撞死斑馬線婦人判6月 法院批：使我國背負行人地獄惡名

台中都姓男子雨天駕駛賓士車超速，撞飛在行人穿越道上奔跑的陳姓婦人釀其頭部重創慘死；法院指出，汽車經行人穿越道，無論有無交...

基隆「智慧扣車」 路邊停車欠款現形...車主秒辦分期

法務部行政執行署宜蘭分署與基隆監理站等單位利用車辨及停車通報系統追查欠款車，昨天分別在信三路停車格、深澳坑路邊白線，發現...

桃機白牌車又見玩命關頭！ 拒檢衝撞執勤航警後逃逸

繼上月20日航警對拒檢「黃牛車」開8槍後，桃園機場非法攬客亂象再傳駭人聽聞的暴力事件！非法攬客洪姓業者與周姓駕駛今年元旦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。