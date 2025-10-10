聽新聞
基隆「智慧扣車」 路邊停車欠款現形...車主秒辦分期
法務部行政執行署宜蘭分署與基隆監理站等單位利用車辨及停車通報系統追查欠款車，昨天分別在信三路停車格、深澳坑路邊白線，發現欠繳3萬多交通罰鍰豐田汽車及欠款2萬多光陽機車，兩車查封後車主都馬上辦妥分期，免於拖吊。
行政執行署宜蘭分署在基隆市推動「智慧扣車」，除與基隆交通處合作運用路邊停車收費資訊整合通報，即時追查欠款車輛外。並商借宜蘭財稅局「行動車牌辨識系統」，將該系統架設於基隆監理站公務車上，同時結合「行政執行儀表板」篩選車號及分析熱區功能，於外出執行時即時比對車號追查欠稅車。
宜蘭分署指出，9日上午執行人員分別在基隆市信三路停車格、深澳坑路邊白線，發現欠繳交通罰鍰豐田Sienta車、無照男子光陽機車，查扣後車主均已辦妥分期，免於拖吊。
昨上午10時，停車收費通報系統先在基隆市信三路停車格，發現欠繳交通罰鍰3萬餘元黃姓女子的豐田Sienta汽車停放該處，當場查封，實際駕駛車輛正在附近的鄭姓友人聞訊，立即趕赴現場瞭解執行情形，並聯繫車主後代為辦妥分期。
隔了1小時，車牌辨識系統又在基隆市深澳坑路路邊白線，發現欠繳交通罰鍰周姓男子光陽機車，當場查封。周男去年底因二度無照騎乘機車，行經基隆市仁愛區遭警攔查，並經基隆監理站裁罰2萬4000元逾限未繳納，移送宜蘭分署執行。機車從住處移出停放路邊白線不久，就被車牌辨識系統發現，查封後也馬上辦妥分期，免於拖吊。
宜蘭分署表示，如收到牌照稅、燃料費、交通罰鍰等繳款通知，務必於期限內自行繳納。如確有繳款困難，應主動聯繫執行分署說明財產狀況，尋求以分期清償等方式處理欠款，置之不理將採取扣薪、扣存，查封車輛、動產或不動產等。
