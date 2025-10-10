揚言殺總統…1關鍵原因警察立刻抓人 他曝往例下場都悽慘

為何揚言對正副元首或卸任元首不利，警察動作這麼快？資深媒體人黃暐瀚表示，因為根據「特種勤務條例」，國安特勤中心保護的對象，包括總統副總統及其家人，以及卸任的總統副總統，都是加倍嚴格。「言論自由不等於隨便亂說」，揚言說要殺總統，或鼓勵別人殺總統，即使在崇尚言論自由的民主社會，也是不可以的。

黃暐瀚在臉書表示，事實上，揚言要刺殺總統的，遠比媒體上能看到的更多；光是在2012年總統大選期間，宣稱要對馬英九不利的恐嚇案，就有12起，統統法辦。

他舉例，2010年，有國小老師冒用同事名義寄發電子郵件，揚言刺殺時任總統馬英九，偽造文書罪起訴，法院判7個月，校方不續聘。2011年，1名男子在網路揚言要「撲殺」馬英九女兒。刑事局掌握電腦IP位置，逮捕到案，判拘役50天。

黃暐瀚表示，2011年，男子寫電子郵件到總統府民意信箱，揚言刺殺馬英九，最後以恐嚇罪判處拘役20天，可易科罰金2萬元。同年，另有男子打電話到「110」台北市警局勤務中心，揚言刺殺馬英九，以恐嚇等罪嫌送辦，最後以被告情緒狀況欠佳，犯後態度良好，緩起訴2年。

2018年馬英九已卸任，黃暐瀚表示，有男子打公共電話給警局，揚言刺殺前總統馬英九，警方1天之內逮捕，以恐嚇危害安全罪送辦。另外，像是宣稱飛機有炸彈，法辦。宣稱要炸掉市政府，罰50萬。