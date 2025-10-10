快訊

顏正國癌逝！「角頭」4男星天堂相聚　最年輕是36歲的他

國慶連假重回夏天！5縣市熱爆 下周六迎東北季風大降溫

環太平洋地震帶最活躍 全世界超過8成地震都在這

揚言殺總統…1關鍵原因警察立刻抓人 他曝往例下場都悽慘

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

為何揚言對正副元首或卸任元首不利，警察動作這麼快？資深媒體人黃暐瀚表示，因為根據「特種勤務條例」，國安特勤中心保護的對象，包括總統副總統及其家人，以及卸任的總統副總統，都是加倍嚴格。「言論自由不等於隨便亂說」，揚言說要殺總統，或鼓勵別人殺總統，即使在崇尚言論自由的民主社會，也是不可以的。

黃暐瀚在臉書表示，事實上，揚言要刺殺總統的，遠比媒體上能看到的更多；光是在2012年總統大選期間，宣稱要對馬英九不利的恐嚇案，就有12起，統統法辦。

他舉例，2010年，有國小老師冒用同事名義寄發電子郵件，揚言刺殺時任總統馬英九，偽造文書罪起訴，法院判7個月，校方不續聘。2011年，1名男子在網路揚言要「撲殺」馬英九女兒。刑事局掌握電腦IP位置，逮捕到案，判拘役50天。

黃暐瀚表示，2011年，男子寫電子郵件到總統府民意信箱，揚言刺殺馬英九，最後以恐嚇罪判處拘役20天，可易科罰金2萬元。同年，另有男子打電話到「110」台北市警局勤務中心，揚言刺殺馬英九，以恐嚇等罪嫌送辦，最後以被告情緒狀況欠佳，犯後態度良好，緩起訴2年。

2018年馬英九已卸任，黃暐瀚表示，有男子打公共電話給警局，揚言刺殺前總統馬英九，警方1天之內逮捕，以恐嚇危害安全罪送辦。另外，像是宣稱飛機有炸彈，法辦。宣稱要炸掉市政府，罰50萬。

黃暐瀚表示，法辦，不見得重辦，但一定得辦，這是法治社會的基本原則。「你說只是講一講，又沒真的做，你到極權國家去『講講看』」？講完就知道跟法治社會，有什麼不同。

言論自由不等於隨便亂說，揚言說要殺總統，或鼓勵別人殺總統，即使在崇尚言論自由的民主社會，也是不可以的。示意圖。圖／AI生成
言論自由不等於隨便亂說，揚言說要殺總統，或鼓勵別人殺總統，即使在崇尚言論自由的民主社會，也是不可以的。示意圖。圖／AI生成

馬英九 黃暐瀚 恐嚇

延伸閱讀

郝龍斌拜會曝參選考量 獲馬英九肯定「我這邊你不用擔心」

批賴總統仍宣揚「新兩國論」 馬英九今年再次缺席國慶大會

實際參與清淤 黃暐瀚點出光復鄉「最需要的事」：別再浪費時間

影／馬英九12度成功泳渡日月潭...比去年快10分鐘 上岸樂嗆1句話

相關新聞

林口幼兒園驚傳連虐5童 涉案李姓女老師3萬交保

知名房地產網紅指控新北市林口區某雙語幼兒園老師，涉嫌對其3歲女兒以膠帶封嘴、打臉還關小黑屋，憤而與其他5名疑似受害同學一...

揚言殺總統…1關鍵原因警察立刻抓人 他曝往例下場都悽慘

為何揚言對正副元首或卸任元首不利，警察動作這麼快？資深媒體人黃暐瀚表示，因為根據「特種勤務條例」，國安特勤中心保護的對象...

紅火案纏訟19年「兜回一審有罪認知」 辜仲諒更四審稱有信心無罪

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟19年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪；檢...

三地集團創辦人鍾嘉村涉屏鵝光電弊案 法官更裁羈押禁見

高雄三地集團創辦人鍾嘉村開發光電場，與開陽能源董事長蔡宗融合作，開發屏鵝公路光電開發案，10月4日經高雄地檢署依違反證交...

桃機白牌車又見玩命關頭！ 拒檢衝撞執勤航警後逃逸

繼上月20日航警對拒檢「黃牛車」開8槍後，桃園機場非法攬客亂象再傳駭人聽聞的暴力事件！非法攬客洪姓業者與周姓駕駛今年元旦...

靈堂追債拉亡者蓋指印 婦緩刑須付公庫5萬元、90小時勞務

李姓婦人與彭男有債務糾紛，得知彭男過世後，她不甘心債權成空，竟衝到殯儀館，假借瞻仰遺容時，移動彭男遺體手指，在借據與85...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。