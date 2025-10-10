桃機白牌車又見玩命關頭！ 拒檢衝撞執勤航警後逃逸
繼上月20日航警對拒檢「黃牛車」開8槍後，桃園機場非法攬客亂象再傳駭人聽聞的暴力事件！非法攬客洪姓業者與周姓駕駛今年元旦假期午後於桃園機場聯手駕車衝撞執勤航警，釀曾員受傷倒地，桃園地檢署依駕駛動力交通工具妨害公務及傷害罪將2人提起公訴。
起訴指出，47歲周姓職業駕駛，與非法攬客的洪男，於2025年1月2日下午1時22分在桃園國際機場非法招攬客人，3名泰國籍女旅客不察，於1時49分搭乘周男駕駛的營業小客車準備離開。
正巧航警局保安大隊曾姓員警到場執勤，發現周男駕駛的是無照營業的白牌車，立刻上前攔查，詎料，坐在右前乘客座的洪男見狀，竟要求駕車周男催油門，還俯身按壓油門、拉扯方向盤，由周男催駛油門加速駛離，當場將員警撞倒在地，造成曾員的四肢擦挫傷與胸部挫傷，2人未停車便逕自駕車逃離現場。
檢方偵查認為，洪、周2人行為屬蓄意衝撞員警，並非一般交通事故，因此不構成刑法所稱「肇事逃逸罪」，而是應依妨害公務及傷害罪追訴。依據刑法第135條規定，對於依法執行職務之公務員施以強暴者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金；若以動力交通工具犯之，則可處六個月以上五年以下有期徒刑。
