桃機白牌車又見玩命關頭！ 拒檢衝撞執勤航警後逃逸

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

繼上月20日航警對拒檢「黃牛車」開8槍後，桃園機場非法攬客亂象再傳駭人聽聞的暴力事件！非法攬客洪姓業者與周姓駕駛今年元旦假期午後於桃園機場聯手駕車衝撞執勤航警，釀曾員受傷倒地，桃園地檢署依駕駛動力交通工具妨害公務傷害罪將2人提起公訴。

起訴指出，47歲周姓職業駕駛，與非法攬客的洪男，於2025年1月2日下午1時22分在桃園國際機場非法招攬客人，3名泰國籍女旅客不察，於1時49分搭乘周男駕駛的營業小客車準備離開。

正巧航警局保安大隊曾姓員警到場執勤，發現周男駕駛的是無照營業的白牌車，立刻上前攔查，詎料，坐在右前乘客座的洪男見狀，竟要求駕車周男催油門，還俯身按壓油門、拉扯方向盤，由周男催駛油門加速駛離，當場將員警撞倒在地，造成曾員的四肢擦挫傷與胸部挫傷，2人未停車便逕自駕車逃離現場。

檢方偵查認為，洪、周2人行為屬蓄意衝撞員警，並非一般交通事故，因此不構成刑法所稱「肇事逃逸罪」，而是應依妨害公務及傷害罪追訴。依據刑法第135條規定，對於依法執行職務之公務員施以強暴者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金；若以動力交通工具犯之，則可處六個月以上五年以下有期徒刑。

桃園機場今年9月20日航警局查緝非法攬客白牌車時開8槍，沒想到非法攬客洪姓業者與周姓駕駛元旦假期午後攬客後，遇警盤查竟聯手駕車衝撞執勤航警，釀曾員受傷倒地，桃園地檢署依妨害公務等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
桃園機場今年9月20日航警局查緝非法攬客白牌車時開8槍，沒想到非法攬客洪姓業者與周姓駕駛元旦假期午後攬客後，遇警盤查竟聯手駕車衝撞執勤航警，釀曾員受傷倒地，桃園地檢署依妨害公務等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

桃園機場 傷害罪 妨害公務

延伸閱讀

國門丟臉？傳桃園機場飄濃濃尿騷味 網諷：這就是台灣感性

影／高雄男超商領7.1萬與警拉扯拒檢 警追百公尺逮人...發現非車手

交通部擬修法開放多元計程車機場載客 年底修法、明年上半年上路試辦

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

相關新聞

林口幼兒園驚傳連虐5童 涉案李姓女老師3萬交保

知名房地產網紅指控新北市林口區某雙語幼兒園老師，涉嫌對其3歲女兒以膠帶封嘴、打臉還關小黑屋，憤而與其他5名疑似受害同學一...

紅火案纏訟19年「兜回一審有罪認知」 辜仲諒更四審稱有信心無罪

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟19年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪；檢...

三地集團創辦人鍾嘉村涉屏鵝光電弊案 法官更裁羈押禁見

高雄三地集團創辦人鍾嘉村開發光電場，與開陽能源董事長蔡宗融合作，開發屏鵝公路光電開發案，10月4日經高雄地檢署依違反證交...

桃機白牌車又見玩命關頭！ 拒檢衝撞執勤航警後逃逸

繼上月20日航警對拒檢「黃牛車」開8槍後，桃園機場非法攬客亂象再傳駭人聽聞的暴力事件！非法攬客洪姓業者與周姓駕駛今年元旦...

靈堂追債拉亡者蓋指印 婦緩刑須付公庫5萬元、90小時勞務

李姓婦人與彭男有債務糾紛，得知彭男過世後，她不甘心債權成空，竟衝到殯儀館，假借瞻仰遺容時，移動彭男遺體手指，在借據與85...

知名鼎興牙材詐永豐銀近7億 負責人何宗英雙十前夕遭拘提入監

鼎興牙材負責人何宗英等人，被控向永豐銀行詐貸近7億元，何宗英另被控「假支票詐貸」、「華南銀行、台灣工銀租賃公司詐貸」2案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。