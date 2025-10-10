聽新聞
靈堂追債拉亡者蓋指印 婦緩刑須付公庫5萬元、90小時勞務
李姓婦人與彭男有債務糾紛，得知彭男過世後，她不甘心債權成空，竟衝到殯儀館，假借瞻仰遺容時，移動彭男遺體手指，在借據與850萬元面額本票上捺手印，營造彭男生前同意抵押土地且開本票的假象，離譜行徑當場被抓包。新竹地院依偽造有價證券罪將她判刑2年、緩刑5年，可上訴。
律師林夏陞表示，依民法規定，契約成立須以雙方意思表示一致為前提，且當事人必須出於自主意願；以屍體的手蓋手印，已違反意願原則，法律上不具契約效力，該契約無效。
判決書指李女與彭男有債務糾紛，明知彭男已於今年2月21日凌晨5時死亡，竟由綽號「小瑋」、「威哥」男子以彭男名義，在借據抵押文件的借款人欄偽造彭男署名；另於本票發票人欄偽造彭男署名，偽造的本票面額850萬元、日期為2020年5月23日。
李女持偽造文件與本票在彭男告別式當天，跑到新竹市立殯儀館追思園，假借瞻仰遺容時，將彭男遺體手指按捺印泥，並蓋指印於借據抵押文件及本票，以此表示彭男向她借款，並同意以名下土地作為抵押。現場人員察覺有異即通報家屬並報警處理，現場扣得借據抵押文件、本票、印泥等證物。
法官審酌李女欲保全債權，偽造私文書及偽造有價證券，除損害彭男繼承人權益，亦擾亂票據信用交易秩序，考量其犯後坦承犯行，且偽造本票並未在市場流通，依偽造有價證券罪判刑2年、緩刑5年，須向公庫支付5萬元，及服90小時義務勞務。可上訴。
