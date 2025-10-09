林口幼兒園驚傳連虐5童 涉案李姓女老師3萬交保

知名房地產網紅指控新北市林口區某雙語幼兒園老師，涉嫌對其3歲女兒以膠帶封嘴、打臉還關小黑屋，憤而與其他5名疑似受害同學一同提告。稍早涉案李姓女老師遭警依傷害、強制、妨害幼童發育等罪嫌移送新北地檢署，檢察官複訊後以3萬元交保。

據了解，李女對於相關指控予以否認，全案起於就讀該幼兒園的某房地產YouTuber的3歲女兒，日前出現半夜驚醒、哭喊「不要打我」的異狀，追問下得知女兒遭到老師以封箱膠帶封嘴、打臉、關小黑屋等不當管教。