林口幼兒園驚傳連虐5童 涉案李姓女老師3萬交保

聯合報／ 記者蔣永佑黃子騰／新北即時報導

知名房地產網紅指控新北市林口區某雙語幼兒園老師，涉嫌對其3歲女兒以膠帶封嘴、打臉還關小黑屋，憤而與其他5名疑似受害同學一同提告。稍早涉案李姓女老師遭警依傷害、強制、妨害幼童發育等罪嫌移送新北地檢署，檢察官複訊後以3萬元交保。

據了解，李女對於相關指控予以否認，全案起於就讀該幼兒園的某房地產YouTuber的3歲女兒，日前出現半夜驚醒、哭喊「不要打我」的異狀，追問下得知女兒遭到老師以封箱膠帶封嘴、打臉、關小黑屋等不當管教。

經該YouTuber詢問其他家長，發現另有多名幼童同樣疑遭不當管教，憤而拍片揭發此事，並與其他5名疑似受害幼童的家長前往林口分局對園方提告。警方今天下午通知涉案李姓老師前往製作筆錄，稍早經檢察官指示，警詢後立刻移送地檢署複訊。

知名房地產網紅指控新北市林口區某雙語幼兒園老師，疑似對其3歲女兒以膠帶封嘴、打臉還關小黑屋，憤而與其他5名疑似受害同學一同提告，稍早涉案李姓女老師移送新北檢複訊後以3萬元交保。記者黃子騰／翻攝
知名房地產網紅指控新北市林口區某雙語幼兒園老師，疑似對其3歲女兒以膠帶封嘴、打臉還關小黑屋，憤而與其他5名疑似受害同學一同提告，稍早涉案李姓女老師移送新北檢複訊後以3萬元交保。記者黃子騰／翻攝

