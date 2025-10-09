林口幼兒園驚傳連虐5童 涉案李姓女老師3萬交保
知名房地產網紅指控新北市林口區某雙語幼兒園老師，涉嫌對其3歲女兒以膠帶封嘴、打臉還關小黑屋，憤而與其他5名疑似受害同學一同提告。稍早涉案李姓女老師遭警依傷害、強制、妨害幼童發育等罪嫌移送新北地檢署，檢察官複訊後以3萬元交保。
據了解，李女對於相關指控予以否認，全案起於就讀該幼兒園的某房地產YouTuber的3歲女兒，日前出現半夜驚醒、哭喊「不要打我」的異狀，追問下得知女兒遭到老師以封箱膠帶封嘴、打臉、關小黑屋等不當管教。
經該YouTuber詢問其他家長，發現另有多名幼童同樣疑遭不當管教，憤而拍片揭發此事，並與其他5名疑似受害幼童的家長前往林口分局對園方提告。警方今天下午通知涉案李姓老師前往製作筆錄，稍早經檢察官指示，警詢後立刻移送地檢署複訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言