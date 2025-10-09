快訊

美股早盤／3大指數平盤波動！市場沒等到鮑爾給線索 只能期盼企業財報

桃園選委會公告受刑人投票所在監外 最高行發回更審

中央社／ 台北9日電

設籍台北監獄的王姓受刑人不滿桃園市選委會公告，將他的投開票所設在監獄外活動中心，提起行政訴訟。一審判決選委會公告違法，二審最高行政法院今天廢棄一審判決，發回更審。

根據最高行政法院新聞稿，合議庭認為，北監為刑事執行機關，投票所若設於戒護區內，安全疑慮較少，但是否符合選罷法規定公眾得見聞公開場域，實非無疑；即使設於非戒護區，可否符合設置規範，仍待斟酌。

新聞稿提到，一審以北監沙盤推演如何因應在矯正機關設置投票所的會議紀錄資料，即論斷在北監設置投票所尚非難以執行，並認為選委會裁量權已減縮至零，但未依職權調查北監是否為符合規範的適當處所，也未論明認定依據及理由，有判決不適用法規、適用不當及理由不備的違法。

全案緣於，中央選舉委員會113年1月13日辦理第16任總統、副總統選舉及第11屆立法委員選舉，在台北監獄服刑的王姓男子戶籍遷入北監，主張他是選舉權人，但先前未能實際行使投票權，函請中選會桃園市選舉委員會於選舉時在北監設置投票所。

中選會及桃園市選委會認為若在監所內設置投票所，屬於特設投票所，應明文規範，以避免爭議。王男提起行政訴訟並聲請定暫時狀態處分，最高行政法院駁回王男的暫時處分聲請確定。

本訴部分，桃園市選委會於訴訟期間公告王男設籍的投票所位於龜山區的三信社區活動中心，並在一審台北高等行政法院準備程序時表示，王男設籍的投開票所設置地點已不會變動。王男提起訴願遭駁回，向北高行變更先位聲明，指控桃園市選委會的公告違法。

北高行去年7月認為，桃園市選委會未充分考量王男在籍受刑人的因素，全然消極不為裁量，以該公告將王男戶籍地投票所設置在王男無法到達之處，已非合法適當處所。

北高行認為，雖然選舉已經舉行完畢，王男的選舉投票權已確實遭剝奪，而選舉權的侵害勢必一再發生，法院有確認公告違法的必要，因此判決選委會的公告違法；案經上訴，二審由最高行政法院審理，今天判決原判決廢棄，發回台北高等行政法院高等行政訴訟庭。

桃園市選舉 選委會 台北高等行政法院 中選會 選罷法 受刑人

延伸閱讀

桃園凌晨驚魂…小貨車遭撞塑膠籃掉滿地 轎車駕駛傷重亡

桃園前秘書長詹榮鋒病逝 遺孀幫帶話讓市府官員紅眼眶

AI作品是亮點！桃園青年設計展暨國際設計論壇11月1日起登場

舒華回家啦！桃園女兒接觀光大使　絕美照曝光！笑喊：誰比我更適合

相關新聞

紅火案纏訟19年「兜回一審有罪認知」 辜仲諒更四審稱有信心無罪

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟19年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪；檢...

高院准辜仲諒出席世界棒壘球總會年會 2.5億擔保、責付林佳龍等3人

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，台北地方法院判辜仲諒7年8月徒刑，案件上...

三地集團創辦人鍾嘉村涉屏鵝光電弊案 法官更裁羈押禁見

高雄三地集團創辦人鍾嘉村開發光電場，與開陽能源董事長蔡宗融合作，開發屏鵝公路光電開發案，10月4日經高雄地檢署依違反證交...

知名鼎興牙材詐永豐銀近7億 負責人何宗英雙十前夕遭拘提入監

鼎興牙材負責人何宗英等人，被控向永豐銀行詐貸近7億元，何宗英另被控「假支票詐貸」、「華南銀行、台灣工銀租賃公司詐貸」2案...

涉詐領薪資、獎金86萬 台企銀前董座劉佩真認依法有據拒不認罪

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法，詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背...

林口某幼兒園傳疑似虐童 老師到案否認「膠帶封嘴、關黑屋」遭移送

知名房地產網紅昨指控新北市林口某雙語幼兒園老師，對其3歲女兒以膠帶封嘴、打臉及關進小黑屋，憤而與其他受害家長一同提告。林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。