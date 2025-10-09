知名鼎興牙材詐永豐銀近7億 負責人何宗英雙十前夕遭拘提入監

快訊

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

鼎興牙材負責人何宗英等人，被控向永豐銀行詐貸近7億元，何宗英另被控「假支票詐貸」、「華南銀行、台灣工銀租賃公司詐貸」2案，被法院判應執行刑15年確定，台北地檢署為確保何宗英到案執行，今天由執行科拘提到案，檢方人別訊問後發監執行。

何宗英判刑確定後，被法院裁定限制出境出海，並實施科技監控、配戴電子腳鐶，當時何宗英以年近80歲，任何舉動均使配戴電子腳鐶的足部感到疼痛，已造成生活極大不便及痛苦，長期身體健康恐加速老化敗壞，據此理由法院聲請變更改以較輕的監控處分，但遭法院駁回。

起訴指出，何宗英2014年以支票擔保，請財務主管江美玉向多家牙醫診所交換同額支票，製造虛偽交易金流，再向永豐銀詐貸18億8千萬元，與相關債權銀行或租賃公司「借新還舊」，法院認定何宗英、江美玉及總經理張譽瀚，共犯銀行法詐欺銀行罪。

法院審理時，何宗英自白全部犯行，高院認為，何宗英對鼎興集團各公司營運資金的籌措具實際掌控權限，進而主導本件詐騙，且詐得財物都存入何宗英的支票帳戶，用以支付交換給各牙醫師、親友的票款，扣除已償還被害人部分外，未清償的2億5359萬4260元應沒收或追徵。

何宗英就量刑和沒收部分上訴，張譽瀚就量刑上訴，江美玉則不服被判有罪。何宗英部分被最高法院駁回，北檢為確保何宗英到案執行，雙十節前夕拘提他到案入監。

鼎興貿易公司負責人何宗英雙十前夕被檢方拘提入監。記者張宏業／攝影
鼎興貿易公司負責人何宗英雙十前夕被檢方拘提入監。記者張宏業／攝影

詐貸 永豐 監控 牙醫 詐騙

