林口某幼兒園傳疑似虐童 老師到案否認「膠帶封嘴、關黑屋」遭移送

聯合報／ 記者黃子騰蔣永佑／新北即時報導

知名房地產網紅昨指控新北市林口某雙語幼兒園老師，對其3歲女兒以膠帶封嘴、打臉及關進小黑屋，憤而與其他受害家長一同提告。林口警今通知涉案李姓老師到案，據了解李師警詢時初步否認虐童，詢後依傷害、強制、妨害幼童發育移送新北地檢署。

據了解，房地產YouTuber的3歲女兒就讀新北市林口某雙語幼兒園，日前女兒出現半夜驚醒狀況，還哭喊「不要打我」，YouTuber經詢問後赫然得知女兒遭到老師以封箱膠帶封嘴、打臉、關小黑屋等不當管教。經詢問其他家長發現有多位幼童也疑遭受不當管教，怒而拍攝影片揭發此事。昨天下午還帶其他5名遭遇不當管教的幼童家長至林口分局，對園方提出傷害、強制、妨害幼兒發育等等告訴。

新北市教育局介入追查，發現這間幼兒園竟是以補習班名義立案，卻實際從事教保服務，已違反幼兒教育及照顧法第51條規定，當下即刻停止所有教保服務，並依規定最重裁罰負責人30萬元。視違規情節得廢止設立許可或勒令停業。同時也將密集前往稽查。

林口警方今天下午通知涉案的李姓老師至警局製作筆錄，據了解李姓老師警詢時初步否認有打小朋友、貼膠帶及小黑屋情形，警方詢後將依傷害、強制、妨害幼童發育罪嫌將她移送新北檢偵辦。

李姓老師在律師陪同下至林口警分局製作筆錄。記者黃子騰／翻攝
李姓老師在律師陪同下至林口警分局製作筆錄。記者黃子騰／翻攝
房地產網紅YouTuber拍攝影片，指控林口某幼兒園竟以封箱膠帶封幼童嘴，還打臉關小黑屋。記者黃子騰／翻攝
房地產網紅YouTuber拍攝影片，指控林口某幼兒園竟以封箱膠帶封幼童嘴，還打臉關小黑屋。記者黃子騰／翻攝

林口 幼兒園 YouTuber 網紅 教育局 虐童

