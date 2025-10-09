聽新聞
涉詐領薪資、獎金86萬 台企銀前董座劉佩真認依法有據拒不認罪
台灣中小企業銀行前董事長劉佩真因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法，詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背信、詐欺取財、偽造文書等罪起訴。新北地方法院今首度開庭，劉佩真拒絕認罪，認為自己居家辦公依法有據，相關證據均已呈交法官審酌。
1984年便進入中國輸出入銀行服務的劉佩真，自基層做起，2020年升任輸銀理事主席，2023年接下台企銀董事長一職，成為台企銀史上首位女董事長。她表示，自己從基層公務員一路做起，不可能做違法的事，更不會為了貪圖那幾十萬，犧牲掉自己多年來的名聲。
劉佩真說，自己不可能認罪，因為當時居家上班均符合金融業內部作業相關規定，一切均依法有據，相關法規及作業要點都已庭呈給法官，她懷疑是被有心人在背面惡整。
檢方起訴指出，劉佩真2023年6月經財政部派任台企銀董事長後，未久便因病住院及居家休養共請假91.5日；當中包括17.5日特休、30日全薪病假及44日半薪延長病假，合計約74日，實際至辦公室上班僅30日。
事後，劉佩真涉嫌指示台企銀人力資源處邵姓代理處長為其不實銷假69日，誤導台企銀補發薪資14萬餘元及春節獎金6萬餘元。此外，檢方也指控劉未經薪酬委員會核准，直接簽核以最高比例領取特別獎金及績效獎金，但因其實際辦公僅30日，根本不符合領取獎金資格而溢領65萬元獎金，合計詐領薪資及獎金共86萬餘元。
