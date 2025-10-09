快訊

北市府新新併為由收回地上權？新壽董座：若遭不當處理「必尋求法律救濟」

誰時速沒超過165KM？日綜地獄哏「廣末涼子和大谷翔平齊名」 本人怒控不尊重

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

聽新聞
0:00 / 0:00

涉詐領薪資、獎金86萬 台企銀前董座劉佩真認依法有據拒不認罪

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法，詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背信、詐欺取財、偽造文書等罪起訴。新北地方法院今首度開庭，劉佩真拒絕認罪，認為自己居家辦公依法有據，相關證據均已呈交法官審酌。

1984年便進入中國輸出入銀行服務的劉佩真，自基層做起，2020年升任輸銀理事主席，2023年接下台企銀董事長一職，成為台企銀史上首位女董事長。她表示，自己從基層公務員一路做起，不可能做違法的事，更不會為了貪圖那幾十萬，犧牲掉自己多年來的名聲。

劉佩真說，自己不可能認罪，因為當時居家上班均符合金融業內部作業相關規定，一切均依法有據，相關法規及作業要點都已庭呈給法官，她懷疑是被有心人在背面惡整。

檢方起訴指出，劉佩真2023年6月經財政部派任台企銀董事長後，未久便因病住院及居家休養共請假91.5日；當中包括17.5日特休、30日全薪病假及44日半薪延長病假，合計約74日，實際至辦公室上班僅30日。

事後，劉佩真涉嫌指示台企銀人力資源處邵姓代理處長為其不實銷假69日，誤導台企銀補發薪資14萬餘元及春節獎金6萬餘元。此外，檢方也指控劉未經薪酬委員會核准，直接簽核以最高比例領取特別獎金及績效獎金，但因其實際辦公僅30日，根本不符合領取獎金資格而溢領65萬元獎金，合計詐領薪資及獎金共86萬餘元。

台企銀前董事長劉佩真(右)因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法詐領薪資及獎金86萬餘元遭檢方起訴，新北地院今首度開庭，劉拒絕認罪，認為居家辦公依法有據，相關證據均已呈交法官。記者蔣永佑／攝影
台企銀前董事長劉佩真(右)因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法詐領薪資及獎金86萬餘元遭檢方起訴，新北地院今首度開庭，劉拒絕認罪，認為居家辦公依法有據，相關證據均已呈交法官。記者蔣永佑／攝影

薪資 法官 台企銀 偽造文書

延伸閱讀

涉詐助理費1412萬元被起訴 林宜瑾認罪主動繳回相關金額

遭川普政府起訴 前FBI局長柯米出庭拒認罪

髮廊老闆店內性侵2女員工！她們1招蒐證 淫狼否認變認罪下場曝光

義交幹部涉侵占、詐領逾300萬元 北檢諭令交保

相關新聞

紅火案纏訟19年「兜回一審有罪認知」 辜仲諒更四審稱有信心無罪

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟19年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪；檢...

高院准辜仲諒出席世界棒壘球總會年會 2.5億擔保、責付林佳龍等3人

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，台北地方法院判辜仲諒7年8月徒刑，案件上...

三地集團創辦人鍾嘉村涉屏鵝光電弊案 法官更裁羈押禁見

高雄三地集團創辦人鍾嘉村開發光電場，與開陽能源董事長蔡宗融合作，開發屏鵝公路光電開發案，10月4日經高雄地檢署依違反證交...

涉詐領薪資、獎金86萬 台企銀前董座劉佩真認依法有據拒不認罪

台灣中小企業銀行前董事長劉佩真因病住院居家休養期間，涉嫌以不實銷假等手法，詐領薪資及獎金86萬餘元，遭檢方依銀行法特別背...

林口某幼兒園傳疑似虐童 老師到案否認「膠帶封嘴、關黑屋」遭移送

知名房地產網紅昨指控新北市林口某雙語幼兒園老師，對其3歲女兒以膠帶封嘴、打臉及關進小黑屋，憤而與其他受害家長一同提告。林...

涉詐領助理費1412萬元遭起訴 林宜瑾：願意承擔錯誤

民進黨台南市立委林宜瑾任議員、立委期間被控涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署今天偵結起訴。林宜謹說，她偵查中明確表達認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。