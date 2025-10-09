快訊

2025年諾貝爾文學獎得主揭曉！匈牙利作家戴桂冠 村上春樹又陪榜

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

聽新聞
0:00 / 0:00

紅火案纏訟19年「兜回一審有罪認知」 辜仲諒更四審稱有信心無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟19年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪；檢方上訴，最高法院去年9月將辜涉犯銀行法特別背信罪、刑法背信罪部分撤銷。更四審今首開庭，辜主張無罪，律師傅祖聲表示，辜並未與妹婿陳俊哲討論保留紅火獲利當政治獻金，最高法院的臆測不符事實。

時任中信金控財務長的張明田（61歲）、時任中信銀金融投資處副處長林祥曦（64歲）被訴違反銀行法特別背信罪、刑法背信罪部分，同樣也更審。辜仲諒（61歲）被控操縱股價、洗錢等罪，最高法院駁回檢方上訴，辜無罪確定。

本案發生在扁政府時期，由於政府啟動二次金改，中信金控當時有意併購兆豐金。檢方發動偵辦時，辜仲諒人在海外，一度遭通緝，直到2008年返台面對官司。

檢方起訴指出，辜仲諒與張明田、林祥曦利用中信銀行向巴克萊銀行買進美金3億9000萬元連結兆豐金股票的結構債，再將結構債賣給陳俊哲的紅火公司；辜等人向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，透過放出利多消息、大量買進兆豐金控股票，使兆豐金控股票上漲；紅火公司藉機贖回結構債，獲得美金3074萬餘元差額利益，損害中信金控。

一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑；二審改判辜9年8月徒刑，併科1億5000萬元罰金，案件纏訟至今。

台灣高等法院更四審今開庭時，辜仲諒在庭外受訪時稱有信心無罪，但法庭上都委由律師代答。

辜仲諒被控於2006年3、4月間與陳俊哲討論紅火獲利該如何處理，律師葉建廷表示並無補強證據可以證明，並強調紅火不是中信的特殊目的公司，質疑紅火的獲利是基於什麼理由歸中信取得？

律師傅祖聲回憶，中信金控前董事長辜濂松曾請他調查金流流向的問題，他曾訪問辜仲諒與陳俊哲，若兩人真有討論要將紅火獲利當政治獻金，辜濂松也不用請他調查。傅說，要不要給政治獻金，「辜濂松說算」，他才是辜家作主的人。傅感慨，最高法院兜回到第一審判決的認知，他將再整理資料，請求維持更二、更三審無罪的見解。

張明田的律師黃冠瑋主張，處分結構債是確定的事實，中信體系不可以再保有任何獲利，中信金控、中信銀行依法不能、客觀上也不會去做委任的關係。

林祥曦說，他不負責出售結構債，但「歷審法官好像都不理我」，這一次最高法院發回又說他「違背職務」，希望法院能還他清白。

檢察官表示，原判決指3名被告犯銀行法背信、刑法普通背信，為想像競合，律師卻說「沒有普通背信」，顯然有誤解，3人有沒有主觀背信犯意、意圖為自己不法所有，原審和最高法院發回意旨都說得很清楚，被告違背職務只是沒有損害，但背信也處罰未遂。

法官希望當事人說明職務內容為何、損害是什麼，聚焦審理，本件候核辦。

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟19年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪；檢方上訴，最高法院去年9月將辜涉犯銀行法特別背信罪、刑法背信罪部分撤銷。更四審今首開庭，辜主張無罪。記者潘俊宏／攝影
中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟19年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪；檢方上訴，最高法院去年9月將辜涉犯銀行法特別背信罪、刑法背信罪部分撤銷。更四審今首開庭，辜主張無罪。記者潘俊宏／攝影
時任中信金控財務長的張明田被訴違反銀行法特別背信罪、刑法背信罪部分，最高法院發回更審。記者王宏舜／攝影
時任中信金控財務長的張明田被訴違反銀行法特別背信罪、刑法背信罪部分，最高法院發回更審。記者王宏舜／攝影
時任中信銀金融投資處副處長林祥曦表示，他不負責出售結構債，但「歷審法官好像都不理我」。記者王宏舜／攝影
時任中信銀金融投資處副處長林祥曦表示，他不負責出售結構債，但「歷審法官好像都不理我」。記者王宏舜／攝影

中信 辜仲諒 律師 最高法院 台灣高等法院

延伸閱讀

高院准辜仲諒出席世界棒壘球總會年會 2.5億擔保、責付林佳龍等3人

纏訟17年…紅火案更四審準備程序庭 辜仲諒出庭

才藝班老師不顧被踢也要摸女童陰部 判10年最高法院因這理由撤銷

義竹鄉建設課長涉綠能貪汙確定 嘉檢發監執行入獄

相關新聞

紅火案纏訟19年「兜回一審有罪認知」 辜仲諒更四審稱有信心無罪

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟19年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪；檢...

高院准辜仲諒出席世界棒壘球總會年會 2.5億擔保、責付林佳龍等3人

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，台北地方法院判辜仲諒7年8月徒刑，案件上...

三地集團創辦人鍾嘉村涉屏鵝光電弊案 法官更裁羈押禁見

高雄三地集團創辦人鍾嘉村開發光電場，與開陽能源董事長蔡宗融合作，開發屏鵝公路光電開發案，10月4日經高雄地檢署依違反證交...

涉詐領助理費1412萬元遭起訴 林宜瑾：願意承擔錯誤

民進黨台南市立委林宜瑾任議員、立委期間被控涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署今天偵結起訴。林宜謹說，她偵查中明確表達認...

涉詐助理費1412萬元被起訴 林宜瑾認罪主動繳回相關金額

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，南檢今偵結起訴。林宜瑾表示，面對檢方起訴，她在偵查中明確表達...

林宜瑾涉詐助理費案偵辦1年多 台南地檢署開庭高達46次

台南市民進黨籍立委林宜瑾涉詐助理費1412萬餘元，被訴利用職務上機會詐財物等罪嫌，今偵結起訴。本案檢調偵辦迄今1年多，南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。