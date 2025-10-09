紅火案纏訟19年「兜回一審有罪認知」 辜仲諒更四審稱有信心無罪

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟19年，一審被依證券交易法、銀行法背信罪判刑9年，更二審逆轉無罪，更三審也無罪；檢方上訴，最高法院去年9月將辜涉犯銀行法特別背信罪、刑法背信罪部分撤銷。更四審今首開庭，辜主張無罪，律師傅祖聲表示，辜並未與妹婿陳俊哲討論保留紅火獲利當政治獻金，最高法院的臆測不符事實。

時任中信金控財務長的張明田（61歲）、時任中信銀金融投資處副處長林祥曦（64歲）被訴違反銀行法特別背信罪、刑法背信罪部分，同樣也更審。辜仲諒（61歲）被控操縱股價、洗錢等罪，最高法院駁回檢方上訴，辜無罪確定。

本案發生在扁政府時期，由於政府啟動二次金改，中信金控當時有意併購兆豐金。檢方發動偵辦時，辜仲諒人在海外，一度遭通緝，直到2008年返台面對官司。

檢方起訴指出，辜仲諒與張明田、林祥曦利用中信銀行向巴克萊銀行買進美金3億9000萬元連結兆豐金股票的結構債，再將結構債賣給陳俊哲的紅火公司；辜等人向金管會申請轉投資兆豐金控獲准，透過放出利多消息、大量買進兆豐金控股票，使兆豐金控股票上漲；紅火公司藉機贖回結構債，獲得美金3074萬餘元差額利益，損害中信金控。

一審依證券交易法、銀行法背信罪判辜9年徒刑；二審改判辜9年8月徒刑，併科1億5000萬元罰金，案件纏訟至今。

台灣高等法院更四審今開庭時，辜仲諒在庭外受訪時稱有信心無罪，但法庭上都委由律師代答。

辜仲諒被控於2006年3、4月間與陳俊哲討論紅火獲利該如何處理，律師葉建廷表示並無補強證據可以證明，並強調紅火不是中信的特殊目的公司，質疑紅火的獲利是基於什麼理由歸中信取得？

律師傅祖聲回憶，中信金控前董事長辜濂松曾請他調查金流流向的問題，他曾訪問辜仲諒與陳俊哲，若兩人真有討論要將紅火獲利當政治獻金，辜濂松也不用請他調查。傅說，要不要給政治獻金，「辜濂松說算」，他才是辜家作主的人。傅感慨，最高法院兜回到第一審判決的認知，他將再整理資料，請求維持更二、更三審無罪的見解。

張明田的律師黃冠瑋主張，處分結構債是確定的事實，中信體系不可以再保有任何獲利，中信金控、中信銀行依法不能、客觀上也不會去做委任的關係。

林祥曦說，他不負責出售結構債，但「歷審法官好像都不理我」，這一次最高法院發回又說他「違背職務」，希望法院能還他清白。

檢察官表示，原判決指3名被告犯銀行法背信、刑法普通背信，為想像競合，律師卻說「沒有普通背信」，顯然有誤解，3人有沒有主觀背信犯意、意圖為自己不法所有，原審和最高法院發回意旨都說得很清楚，被告違背職務只是沒有損害，但背信也處罰未遂。