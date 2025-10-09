聽新聞
涉詐領助理費1412萬元遭起訴 林宜瑾：願意承擔錯誤
民進黨台南市立委林宜瑾任議員、立委期間被控涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署今天偵結起訴。林宜謹說，她偵查中明確表達認罪立場並在起訴前主動繳回所有相關金額。「面對起訴，這是我應該承擔的責任，更是還給社會一個交代！」
她說，從參與學生運動開始，到擔任28年民意代表「每一天無不戰戰競競如履薄冰，風評有口皆碑。這28年來於公於私，我的表現皆對得起支持我從政的選民、親友。」但也要向所有關心此案民眾誠摯致歉。過去因制度長年存在模糊地帶，使許多辦公室運作產生不當慣例，但這並不能成為她的藉口。
林宜瑾表示，願意承擔錯誤，也期待未來制度面能有所調整，避免相同的案例一再發生。未來都會以更謙卑的態度面對社會與司法，盡力彌補所造成的遺憾。
台南檢調專案小組調查林宜瑾被控涉詐助理費1年多，她自白且繳交犯罪所得。這一年來她沉潛鮮少在地方應酬跑攤，專心幫助同黨立委林俊憲參與黨內初選，有好友偶爾在公開場合看到她，稱讚她最近變得更健康美麗。
