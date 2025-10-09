三地集團創辦人鍾嘉村涉屏鵝光電弊案 法官更裁羈押禁見
高雄三地集團創辦人鍾嘉村開發光電場，與開陽能源董事長蔡宗融合作，開發屏鵝公路光電開發案，10月4日經高雄地檢署依違反證交法、特別背信罪嫌聲押，法院裁定鍾2000萬元交保，蔡無保請回。雄檢抗告，今天高雄地院開羈押庭，更裁羈押鍾嘉村禁見。
鍾嘉村以土地重劃、都更開發起家，近年事業版圖透過併購、借殼、策略投資等方式擴張，還積極布局綠能、交通、觀光等領域，投資標的橫跨南部縣市，開陽能源則是台灣綠電大廠。
三地集團子公司北基及開陽能源合資成立合豐能源，負責屏東獅子鄉屏鵝公路光電開發案，最終計畫開發130公頃山坡地用於太陽能發電，首期面積約52公頃，核定發電容量約42MW，已完工併網發電。
檢調調查，北基及開陽能源分占合豐能源各51%、49%股權，由鍾嘉村擔任負責人，合豐每年還得向鍾支付逾2000萬元土地租金，侵害合豐能源權益，10月1日發動搜索，約談鍾嘉村、蔡宗融等人，並向法院聲押鍾、蔡2人，但法院裁定鍾2000萬元交保，蔡無保請回，雄檢檢察官向高雄高分院抗告，昨天撤銷高雄地院的裁定，發回高雄地院更裁。
高雄地院今天召開更裁庭，至下午4時許，以違反證交法有串證之虞，對鍾嘉村裁定羈押禁見。蔡宗融部分仍開庭審理中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言