三地集團創辦人鍾嘉村涉屏鵝光電弊案 法官更裁羈押禁見

高雄三地集團創辦人鍾嘉村開發光電場，與開陽能源董事長蔡宗融合作，開發屏鵝公路光電開發案，10月4日經高雄地檢署依違反證交法、特別背信罪嫌聲押，法院裁定鍾2000萬元交保，蔡無保請回。雄檢抗告，今天高雄地院開羈押庭，更裁羈押鍾嘉村禁見。

鍾嘉村以土地重劃、都更開發起家，近年事業版圖透過併購、借殼、策略投資等方式擴張，還積極布局綠能、交通、觀光等領域，投資標的橫跨南部縣市，開陽能源則是台灣綠電大廠。

三地集團子公司北基及開陽能源合資成立合豐能源，負責屏東獅子鄉屏鵝公路光電開發案，最終計畫開發130公頃山坡地用於太陽能發電，首期面積約52公頃，核定發電容量約42MW，已完工併網發電。

檢調調查，北基及開陽能源分占合豐能源各51%、49%股權，由鍾嘉村擔任負責人，合豐每年還得向鍾支付逾2000萬元土地租金，侵害合豐能源權益，10月1日發動搜索，約談鍾嘉村、蔡宗融等人，並向法院聲押鍾、蔡2人，但法院裁定鍾2000萬元交保，蔡無保請回，雄檢檢察官向高雄高分院抗告，昨天撤銷高雄地院的裁定，發回高雄地院更裁。