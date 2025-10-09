快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

涉詐助理費1412萬元被起訴 林宜瑾認罪主動繳回相關金額

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，南檢今偵結起訴。林宜瑾表示，面對檢方起訴，她在偵查中明確表達認罪的立場，並在起訴前主動繳回所有相關金額，這是她應該承擔的責任，更是還給社會一個交代。

林宜瑾指出，從參與學生運動開始，到擔任28年的民意代表，她每一天無不戰戰競競如履薄冰，風評有口皆碑。

林宜瑾說，這28年來於公於私，她的表現皆對得起支持她從政的選民、親友；然而，她同時也要誠摯地向所有關心此案的民眾致歉。過去因制度長年存在的模糊地帶，使得許多辦公室運作產生不當慣例，但這並不能成為她的藉口。

林宜瑾表示，願意承擔錯誤，也期待未來制度面能有所調整，避免相同的案例一再發生。未來，她都會以更謙卑的態度面對社會與司法，盡力彌補所造成的遺憾。

民進黨立委林宜瑾。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委林宜瑾。圖／聯合報系資料照片

林宜瑾 議員 民進黨

延伸閱讀

林宜瑾涉詐助理費案偵辦1年多 台南地檢署開庭高達46次

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費 南檢偵結起訴

遭川普政府起訴 前FBI局長柯米出庭拒認罪

髮廊老闆店內性侵2女員工！她們1招蒐證 淫狼否認變認罪下場曝光

相關新聞

高院准辜仲諒出席世界棒壘球總會年會 2.5億擔保、責付林佳龍等3人

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒等人被控「紅火案」衍生的中信銀澄清湖大樓購地等案，台北地方法院判辜仲諒7年8月徒刑，案件上...

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費 南檢偵結起訴

台南市民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間，涉詐助理費1412萬餘元，檢調專案小組調查1年多，她自白且繳交犯罪所得，今偵結起訴。

涉詐領助理費1412萬元遭起訴 林宜瑾：願意承擔錯誤

民進黨台南市立委林宜瑾任議員、立委期間被控涉詐助理費1412萬餘元，台南地檢署今天偵結起訴。林宜謹說，她偵查中明確表達認...

三地集團創辦人鍾嘉村涉屏鵝光電弊案 法官更裁羈押禁見

高雄三地集團創辦人鍾嘉村開發光電場，與開陽能源董事長蔡宗融合作，開發屏鵝公路光電開發案，10月4日經高雄地檢署依違反證交...

涉詐助理費1412萬元被起訴 林宜瑾認罪主動繳回相關金額

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，南檢今偵結起訴。林宜瑾表示，面對檢方起訴，她在偵查中明確表達...

林宜瑾涉詐助理費案偵辦1年多 台南地檢署開庭高達46次

台南市民進黨籍立委林宜瑾涉詐助理費1412萬餘元，被訴利用職務上機會詐財物等罪嫌，今偵結起訴。本案檢調偵辦迄今1年多，南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。