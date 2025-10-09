涉詐助理費1412萬元被起訴 林宜瑾認罪主動繳回相關金額

民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間涉詐助理費1412萬餘元，南檢今偵結起訴。林宜瑾表示，面對檢方起訴，她在偵查中明確表達認罪的立場，並在起訴前主動繳回所有相關金額，這是她應該承擔的責任，更是還給社會一個交代。

林宜瑾指出，從參與學生運動開始，到擔任28年的民意代表，她每一天無不戰戰競競如履薄冰，風評有口皆碑。

林宜瑾說，這28年來於公於私，她的表現皆對得起支持她從政的選民、親友；然而，她同時也要誠摯地向所有關心此案的民眾致歉。過去因制度長年存在的模糊地帶，使得許多辦公室運作產生不當慣例，但這並不能成為她的藉口。

林宜瑾表示，願意承擔錯誤，也期待未來制度面能有所調整，避免相同的案例一再發生。未來，她都會以更謙卑的態度面對社會與司法，盡力彌補所造成的遺憾。