林宜瑾涉詐助理費案偵辦1年多 台南地檢署開庭高達46次

台南市民進黨籍立委林宜瑾涉詐助理費1412萬餘元，被訴利用職務上機會詐財物等罪嫌，今偵結起訴。本案檢調偵辦迄今1年多，南檢指出，本案因犯罪時間較長、金額較高，且涉案人數眾多，被告及證人共20餘人，總計開庭46次及其他偵查作為，訊問釐清與資料比對，較為耗時。

檢方指出，本案起訴林宜瑾、服務處黃姓女主任及黃姓女助理共3人，林宜瑾及主任被訴利用職務上機會詐取財物及使公務員登載不實罪，助理則被訴偽證罪。另13人涉使公務員登載不實罪獲緩起訴，4人不起訴。

檢方表示，林宜瑾以人頭助理、低薪高報、掛名助理等方式，所詐取公費助理相關費用，用作服務處及個人支出用，包括胞弟車禍賠償費用等。

而犯罪時間自2009年8月1日至去年8月21日經查獲止，期間擔任縣議會第16屆縣議員、縣市合併後台南市議會第1至第3屆市議員，以及2020年2月起立法院第10、11屆立法委員，總計犯罪所得1412萬7388元，先後繳回500萬元及912萬7388元，已全數繳回。

檢方認為，林宜瑾涉犯貪汙治罪條例中利用職務上機會詐取財物、刑法中使公務員登載不實等罪。然而，她於偵查中自白、繳回全部犯罪所得，依法減輕其刑外，經宣告有期徒刑以上之刑者，並宣告褫奪公權。