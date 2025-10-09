貪便宜更貴！馬祖男淘寶「買農藥」觸法 遭判刑6個月、罰百萬

上淘寶買東西，很方便，不少民眾為了省錢，都上網購買，但小心買錯東西，可能會觸法！連江地方法院近日宣判一起違反農藥管理法案件，被告蘇姓漁民透過淘寶網購買未經核准的除草粉末農藥，以快遞輸入我國遭查獲，經檢方提起公訴後，法院依簡式審判程序判處有期徒刑6個月、併科罰金100萬元，得易科罰金，並宣告緩刑3年，須於判決確定後一年內向公庫支付5萬元。

判決書指出，蘇男明知農藥輸入須經中央主管機關核准登記，仍貪圖方便，透過友人以自己名義在大陸淘寶網訂購除草劑粉末，並委由不知情的貿易公司代為報關輸入，貨品於通關時被財政部關務署台北關查獲，送驗後發現含有「亞滅培（acetamiprid）」成分，屬農藥管理法第7條所稱之「偽農藥」。

依農藥管理法第47條第1項規定，未經核准擅自輸入偽農藥者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上、500萬元以下罰金。法院認為，蘇男雖破壞農藥管理秩序，危害國家環境與公共安全，但因坦承犯行、涉案農藥數量不多且為自用，未流入市面，仍予以從輕量刑並宣告緩刑。

法院同時指出，依現行規定，查獲的偽農藥應由行政機關負責沒入銷毀，以防止對環境與人體造成二次危害，司法機關不再另行宣告沒收，避免因不當處理造成環境污染。