快訊

為停火協議歡呼：加薩邁入和平第一階段，但創傷與重建仍是沉重而遙遠的難題

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中BMW男「高速直衝茶葉行」 熟睡老婦遭撞死…駕駛尿液驗出安毒

聽新聞
0:00 / 0:00

貪便宜更貴！馬祖男淘寶「買農藥」觸法 遭判刑6個月、罰百萬

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

淘寶買東西，很方便，不少民眾為了省錢，都上網購買，但小心買錯東西，可能會觸法！連江地方法院近日宣判一起違反農藥管理法案件，被告蘇姓漁民透過淘寶網購買未經核准的除草粉末農藥，以快遞輸入我國遭查獲，經檢方提起公訴後，法院依簡式審判程序判處有期徒刑6個月、併科罰金100萬元，得易科罰金，並宣告緩刑3年，須於判決確定後一年內向公庫支付5萬元。

判決書指出，蘇男明知農藥輸入須經中央主管機關核准登記，仍貪圖方便，透過友人以自己名義在大陸淘寶網訂購除草劑粉末，並委由不知情的貿易公司代為報關輸入，貨品於通關時被財政部關務署台北關查獲，送驗後發現含有「亞滅培（acetamiprid）」成分，屬農藥管理法第7條所稱之「偽農藥」。

依農藥管理法第47條第1項規定，未經核准擅自輸入偽農藥者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以上、500萬元以下罰金。法院認為，蘇男雖破壞農藥管理秩序，危害國家環境與公共安全，但因坦承犯行、涉案農藥數量不多且為自用，未流入市面，仍予以從輕量刑並宣告緩刑。

法院同時指出，依現行規定，查獲的偽農藥應由行政機關負責沒入銷毀，以防止對環境與人體造成二次危害，司法機關不再另行宣告沒收，避免因不當處理造成環境污染。

檢方呼籲，農藥屬高風險管制品，民眾切勿為圖方便擅自從國外網購或攜帶入境，否則不僅違法，還可能對環境與自身健康造成難以挽回的後果。

連江地方法院近日宣判一起違反農藥管理法案件，被告蘇姓漁民透過淘寶網購買未經核准的除草粉末農藥，經檢方提起公訴後，法院依簡式審判程序判處有期徒刑6個月、併科罰金100萬元，得易科罰金，並宣告緩刑3年。圖／檢方提供
連江地方法院近日宣判一起違反農藥管理法案件，被告蘇姓漁民透過淘寶網購買未經核准的除草粉末農藥，經檢方提起公訴後，法院依簡式審判程序判處有期徒刑6個月、併科罰金100萬元，得易科罰金，並宣告緩刑3年。圖／檢方提供

淘寶 網購 司法

延伸閱讀

國慶連假訂房熱！馬祖奪冠 宜蘭新北緊追

台中軍人約砲國中少女狂歡2小時…母發現氣炸提告 他賠錢獲緩刑

馬祖「琥珀色母魚×藍綠公魚」雙車亮相！成南竿北竿最美移動風景

馬祖鐵板燒塔節11日登場 踩街走讀品嘗傳統美食

相關新聞

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費 南檢偵結起訴

台南市民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間，涉詐助理費1412萬餘元，檢調專案小組調查1年多，她白自且繳交犯罪所得，今偵結...

柯文哲案京華城土地查扣爭議大 法官向北市府調資料...1個月內裁定

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，衍生京華廣場土地查扣爭議，台北地院今開調查庭，檢方主張違法容積也有價值，應予查扣，鼎越表示...

偷拍泡湯客賣創意私房 北投麗禧、皇池溫泉受害 二審加重判6年10月

北投皇池溫泉去年流出偷拍性影像，士林地檢署查出男子林亦修與網友組成偷拍集團，將私密影像上傳「創意私房」等網路社群販售，獲...

屏東安泰醫院火警奪9命 蘇清泉緩起訴遭高分檢撤銷發回屏檢重啟偵辦

屏東東港安泰醫院去年10月發生9死火警，檢方認定醫院有多處違建，依過失致死等罪嫌，偵辦醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等人；...

纏訟17年…紅火案更四審準備程序庭 辜仲諒出庭

中信金控前副董事長辜仲諒捲入紅火案纏訟17年，辜一審被依證券交易法、銀行法背信罪判9年徒刑，台灣高等法院更二審與更三審均...

貪便宜更貴！馬祖男淘寶「買農藥」觸法 遭判刑6個月、罰百萬

上淘寶買東西，很方便，不少民眾為了省錢，都上網購買，但小心買錯東西，可能會觸法！連江地方法院近日宣判一起違反農藥管理法案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。