柯文哲案京華城土地查扣爭議大 法官向北市府調資料...1個月內裁定

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，衍生京華廣場土地查扣爭議，台北地院今開調查庭，檢方主張違法容積也有價值，應予查扣，鼎越表示已申請變更設計，查扣會變「爛尾樓」；法官表示，將向市政府、鼎越開發函調資料，1個月內作裁定。

事實上，法院是否查扣土地與京華城案未來如何判決沒收有關，法官一度裁定扣押土地，不過，鼎越三度抗告獲發回更裁，法律爭議不小；法院今年4月曾開庭調查，今天則第二次開庭審問檢、辯意見，法官表示，「聲扣」案號要即時處理，1個月內會作出裁定。

鼎越公司訴訟代理人表示，今年4月已向台北市政府都市發展局申請樓地板變更，從840%容積率下修為728%，副市長李四川原聲稱3個月有結論，但迄未有回覆，鼎越變更設計絕非檢察官控訴在玩「兩面手法」。

訴訟代理人說，都發局命補正近40項細部計畫，負責建案的李祖原建築師事務所，也接獲文化部來函，稱現址附近有台北機廠恐有文化資產保存法爭議，要求鼎越說明，鼎越沒有想到問題會如此複雜，不過，土地是合法取得，不能扣押。

鼎越公司訴訟代理人表示，20％容獎並非無償取得，未來也不一定能完全取得「沒有興建就沒有取得」，新光銀行說已造成融資契約違約、要求清償借款，土地扣押恐影響京華城改建案的執行，讓京華廣場變成「爛尾樓」。

檢察官表示，今天才收到鼎越的陳報狀，狀子還來不及細讀，雖然鼎越申請變更設計，如果將來撤回是否問題又回到原點？檢方說，違法容積是存在的，且容積還可移轉變為有價。