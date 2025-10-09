快訊

偷拍泡湯客賣創意私房 北投麗禧、皇池溫泉受害 二審加重判6年10月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

北投皇池溫泉去年流出偷拍性影像，士林地檢署查出男子林亦修與網友組成偷拍集團，將私密影像上傳「創意私房」等網路社群販售，獲利113萬元，逾10人受害，檢方痛斥「不齒」；士林地院依販賣竊錄他人性影像罪判林5年6月徒刑，依公然猥褻罪處拘役30日。案經上訴，台灣高等法院今將販賣竊錄他人性影像罪部分改判6年10月。

起訴指出，綽號「老馬」的網友主持「創意私房」社群，規定其他網友繳交最低1800人民幣、經審核後可成為會員，獲得買賣性影像資格，只用虛擬貨幣交易、規避查緝。

林亦修等人2019年8月申請創意私房會員，在社群中販售女子偷拍影像，食髓知味，2021年又透過將雨傘傘面挖洞暗藏攝影鏡頭，或以針孔攝影機尾隨女子裙底等方式，在台北市四處偷拍，在網路上由共犯加工浮水印後，上傳社群販賣牟利。

林2023年1月到北投麗禧酒店，自後方侵入露天風呂區域，以手機朝獨立湯屋內偷拍顧客泡湯影像，2023年4月、5月間透過創意私房網站、SCP頻道，販賣「AxD原創湯旅系列001」帖子。

2023年7月12日起，林以「Argos原創湯旅」為題，發布多達17部在北投皇池湯屋偷拍的影片，事件曝光後，檢警透過該社群虛擬貨幣金流追查，鎖定林的身分，2024年6月搜索查扣17支做案手機、加工過的雨傘、運動相機等證物。檢方查出林近年至少4次將偷拍性影像上傳社群販售，其中2次被害人未提告，偵訊後向法院聲押獲准。

檢方2024年10月率先依販賣他人遭竊錄身體隱私部位影像、侵入建築、公然猥褻、違反個資法等罪嫌起訴林亦修，強調林等人的犯罪手段令人不齒，危害被害人身心甚巨，向法院建請重懲。

士林地院認為林亦修在偵查中未完全坦承犯行，且供述多次改變，直至審理中才認罪，林智識正常、身體健全，卻嚴重侵害他人性隱私，相當不該。士院認為林竊錄女性裙底，或侵入私人場所竊錄，犯本案前就有妨害秘密前科，甚至加入網站、群組販賣，使社會上人人自危，連住飯店泡溫泉都覺得不安全，依法判刑。

檢方與林亦修皆就販賣竊錄他人性影像部分上訴，高院認為一審就該罪27次犯行，論以集合犯1罪有違誤，而林上訴後與部分告訴人成立和解並賠償完畢，量刑也有不當，因此撤銷改判。高院認為林為滿足性慾，竟偷拍性影像還上網販賣，嚴重侵害個人隱私，改判他6年10月徒刑，並沒收未扣案的79萬犯罪所得。

北投警方調查皇池偷拍案，到現場勘查地形。圖／警方提供
北投警方調查皇池偷拍案，到現場勘查地形。圖／警方提供

