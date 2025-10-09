快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東安泰醫院火警奪9命 蘇清泉緩起訴遭高分檢撤銷發回屏檢重啟偵辦

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

屏東東港安泰醫院去年10月發生9死火警，檢方認定醫院有多處違建，依過失致死等罪嫌，偵辦醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等人；蘇與死者家屬達成和解，賠償3000多萬元，獲屏東地檢署緩起訴處分，但高檢署高雄分署審查後認為不妥，撤銷緩起訴，發回屏檢重啟偵辦。

東港安泰醫院去年10月3日凌晨發生火警，火勢猛烈，消防局全力搶救，仍造成8名病患及1名員工喪生，另有多名患者與員工嗆傷。屏東地檢署對蘇清泉等人，查辦過失致死與違反建築法等刑責。

屏檢發現，蘇清泉擔任院長期間，醫院內部蓋許多違建，認為他是實際決策者，今年2月傳喚他到案說明，訊後以500萬元交保。直到今年8月偵結，屏檢認為蘇清泉等人涉過失致死罪嫌，但考量蘇等人與罹難者家屬及傷者達成和解、支付3000多萬元賠償金，被害人撤回告訴，而且以安泰醫院長期服務屏南地區、減輕偏鄉醫療負擔，宣告緩起訴處分，並命蘇支付1000萬元公益金。

據了解，這項緩起訴處分依法須報請高雄高分檢覆核，高雄高分檢審閱後，認為屏檢處理不當，撤銷緩起訴，發回屏檢重辦。

屏東縣東港鎮安泰醫院去年10月3日發生火警，消防隊員與醫護及工作人員緊急疏散病患。圖／本報資料照片。
屏東縣東港鎮安泰醫院去年10月3日發生火警，消防隊員與醫護及工作人員緊急疏散病患。圖／本報資料照片。

蘇清泉 過失致死 火災

延伸閱讀

影／國民黨主席改選 屏東縣議長周典論力挺郝龍斌

影／國民黨主席改選 羅智強喊出世代傳承、戰力加乘

光電工程釀墾丁南灣生態危機 蘇清泉：國在山河破 堅決反對

核三重啟公投 核三廠已退休經理現身說法：核能安全「我也沒變畸形」

相關新聞

偷拍泡湯客賣創意私房 北投麗禧、皇池溫泉受害 二審加重判6年10月

北投皇池溫泉去年流出偷拍性影像，士林地檢署查出男子林亦修與網友組成偷拍集團，將私密影像上傳「創意私房」等網路社群販售，獲...

柯文哲案京華城土地查扣爭議大 法官向北市府調資料...1個月內裁定

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，衍生京華廣場土地查扣爭議，台北地院今開調查庭，檢方主張違法容積也有價值，應予查扣，鼎越表示...

屏東安泰醫院火警奪9命 蘇清泉緩起訴遭高分檢撤銷發回屏檢重啟偵辦

屏東東港安泰醫院去年10月發生9死火警，檢方認定醫院有多處違建，依過失致死等罪嫌，偵辦醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等人；...

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費 南檢偵結起訴

台南市民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間，涉詐助理費1412萬餘元，檢調專案小組調查1年多，她白自且繳交犯罪所得，今偵結...

台南風災拆除物暫置場遭夾帶事業廢棄物 環局逮個正著

丹娜絲風災過後，災區毀損建物的修繕、拆除、清運等復原工作仍持續進行中，針對災後復原所產出之土石磚瓦、拆除物等廢棄物，目前...

吊銷牌照涉助提早重領牌 致「無形利益289萬」雙北2警遭訴圖利罪

劉姓、馮姓警員涉嫌配合車行，對牌照遭吊扣的車輛吊銷牌照，以提前重新申請牌照上路，士林地檢署清查後認定2員及車行人員共8人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。