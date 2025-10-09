屏東安泰醫院火警奪9命 蘇清泉緩起訴遭高分檢撤銷發回屏檢重啟偵辦

屏東東港安泰醫院去年10月發生9死火警，檢方認定醫院有多處違建，依過失致死等罪嫌，偵辦醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等人；蘇與死者家屬達成和解，賠償3000多萬元，獲屏東地檢署緩起訴處分，但高檢署高雄分署審查後認為不妥，撤銷緩起訴，發回屏檢重啟偵辦。

東港安泰醫院去年10月3日凌晨發生火警，火勢猛烈，消防局全力搶救，仍造成8名病患及1名員工喪生，另有多名患者與員工嗆傷。屏東地檢署對蘇清泉等人，查辦過失致死與違反建築法等刑責。

屏檢發現，蘇清泉擔任院長期間，醫院內部蓋許多違建，認為他是實際決策者，今年2月傳喚他到案說明，訊後以500萬元交保。直到今年8月偵結，屏檢認為蘇清泉等人涉過失致死罪嫌，但考量蘇等人與罹難者家屬及傷者達成和解、支付3000多萬元賠償金，被害人撤回告訴，而且以安泰醫院長期服務屏南地區、減輕偏鄉醫療負擔，宣告緩起訴處分，並命蘇支付1000萬元公益金。