台南風災拆除物暫置場遭夾帶事業廢棄物 環局逮個正著

丹娜絲風災過後，災區毀損建物的修繕、拆除、清運等復原工作仍持續進行中，針對災後復原所產出之土石磚瓦、拆除物等廢棄物，目前市府僅開放後壁烏樹林暫置場提供廢棄物暫置，卻查獲有進場車輛夾帶事業廢棄物，環保局查獲源頭，今依廢棄物清理法函送檢方偵辦。

台南市環保局表示，10月1日查獲後壁烏樹林營區進場車輛，疑似夾帶事業廢棄物，當場將攔下，稽查發現這些廢棄物是在非法暫置點載運，針對提供非法暫置點的地主，依涉犯廢清法第46條第3款刑責部分，函送台南地檢署偵辦，另同日亦發現數車進場車輛所載的廢棄物未確實分類，都予以退運。

後壁烏樹林暫置場僅接收載運台南市民眾因風災產生的拆除物，若發現非風災產生的廢棄物進後壁烏樹林暫置場，除立即停止進場外，後續如查獲未取得廢清物清除處理許可文件，非法載運廢棄物，將逕依廢清法移送法辦，刑責為1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，已在今年9月1日起，要求所有清運車輛必須隨車攜帶來源證明單，並已安排專人巡查跟車，逐一記錄清運點位，事後比對進場證明，若發現載運物來源與申報不符，或物件明顯非風災產生，將立即通報並禁止進場，確保暫置場僅收受合法來源拆除物。