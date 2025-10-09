快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

台南風災拆除物暫置場遭夾帶事業廢棄物 環局逮個正著

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

丹娜絲風災過後，災區毀損建物的修繕、拆除、清運等復原工作仍持續進行中，針對災後復原所產出之土石磚瓦、拆除物等廢棄物，目前市府僅開放後壁烏樹林暫置場提供廢棄物暫置，卻查獲有進場車輛夾帶事業廢棄物，環保局查獲源頭，今依廢棄物清理法函送檢方偵辦。

台南市環保局表示，10月1日查獲後壁烏樹林營區進場車輛，疑似夾帶事業廢棄物，當場將攔下，稽查發現這些廢棄物是在非法暫置點載運，針對提供非法暫置點的地主，依涉犯廢清法第46條第3款刑責部分，函送台南地檢署偵辦，另同日亦發現數車進場車輛所載的廢棄物未確實分類，都予以退運。

後壁烏樹林暫置場僅接收載運台南市民眾因風災產生的拆除物，若發現非風災產生的廢棄物進後壁烏樹林暫置場，除立即停止進場外，後續如查獲未取得廢清物清除處理許可文件，非法載運廢棄物，將逕依廢清法移送法辦，刑責為1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

環保局表示，已在今年9月1日起，要求所有清運車輛必須隨車攜帶來源證明單，並已安排專人巡查跟車，逐一記錄清運點位，事後比對進場證明，若發現載運物來源與申報不符，或物件明顯非風災產生，將立即通報並禁止進場，確保暫置場僅收受合法來源拆除物。

環保局長許仁澤提醒，民眾拆除受損建物，應落實現場分類，並依法委託合法清除業者進行清除，且來源證明單之清運地點、廢棄物種類等項目應確實填寫及簽名，不得虛偽記載，若發現環境汙染或不法情事，請立即通報市府1999市政服務專線，或環境部全國公害陳情專線0800-066666檢舉不法。

台南後壁烏樹林暫置區僅供風災受災戶拆除物暫置，卻查獲有車輛夾帶事業廢棄物，環保局查到非法暫置點，移送地主。記者鄭惠仁／翻攝
台南後壁烏樹林暫置區僅供風災受災戶拆除物暫置，卻查獲有車輛夾帶事業廢棄物，環保局查到非法暫置點，移送地主。記者鄭惠仁／翻攝

廢棄物 環保局長 台南

延伸閱讀

台中不肖業者無照抽水肥排水溝...二審逆轉 無罪變要關1年2月糗大

青新9月營收月增33% 續攀高點

南市助業者風災後復養 虱目魚價高峰回落趨穩

廢棄物天堂？議員揭高雄廠商非法輸出廢棄物 陳其邁：嚴查未怠惰

相關新聞

偷拍泡湯客賣創意私房 北投麗禧、皇池溫泉受害 二審加重判6年10月

北投皇池溫泉去年流出偷拍性影像，士林地檢署查出男子林亦修與網友組成偷拍集團，將私密影像上傳「創意私房」等網路社群販售，獲...

柯文哲案京華城土地查扣爭議大 法官向北市府調資料...1個月內裁定

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，衍生京華廣場土地查扣爭議，台北地院今開調查庭，檢方主張違法容積也有價值，應予查扣，鼎越表示...

屏東安泰醫院火警奪9命 蘇清泉緩起訴遭高分檢撤銷發回屏檢重啟偵辦

屏東東港安泰醫院去年10月發生9死火警，檢方認定醫院有多處違建，依過失致死等罪嫌，偵辦醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等人；...

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費 南檢偵結起訴

台南市民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間，涉詐助理費1412萬餘元，檢調專案小組調查1年多，她白自且繳交犯罪所得，今偵結...

台南風災拆除物暫置場遭夾帶事業廢棄物 環局逮個正著

丹娜絲風災過後，災區毀損建物的修繕、拆除、清運等復原工作仍持續進行中，針對災後復原所產出之土石磚瓦、拆除物等廢棄物，目前...

吊銷牌照涉助提早重領牌 致「無形利益289萬」雙北2警遭訴圖利罪

劉姓、馮姓警員涉嫌配合車行，對牌照遭吊扣的車輛吊銷牌照，以提前重新申請牌照上路，士林地檢署清查後認定2員及車行人員共8人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。