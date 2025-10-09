吊銷牌照涉助提早重領牌 致「無形利益289萬」雙北2警遭訴圖利罪

劉姓、馮姓警員涉嫌配合車行，對牌照遭吊扣的車輛吊銷牌照，以提前重新申請牌照上路，士林地檢署清查後認定2員及車行人員共8人涉圖利、使公務員登載不實等罪，偵結起訴，另有涉案的陳姓警員遲未到案，通緝中。

起訴指出，新北市警局淡水分局馮姓警員、台北市警局交通大隊劉姓警員，2020年至2021年間配合王姓等車商業者及員工，在台北市北投區、新北市淡水區約定地點，對已遭吊扣牌照的汽車告發交通違規、吊銷牌照，以利車主提前重領牌照、重新上路。

道路交通管理處罰條例2023年5月3日修正前，駕車超速危險駕駛將吊扣牌照，牌照吊扣期間駕車上路則將吊銷牌照，車主即因牌照已吊銷而無從吊扣，可驗車從新申請牌照立即上路，不肖車商及代辦業者便找員警配合，以吊銷牌照方式使車主提前領牌上路。

檢警清查，2員替車商對7輛汽車開罰吊銷牌照，使車輛重新上路提前共999日，使車主獲得免除吊扣期間無法使用車輛的「無形利益」，以iRent租車（路邊租還各種車型定價）平均租金每小時290元、每日計費上限10小時計算，共造成不法利益達289萬7100元。

偵查中，2員否認收取不法利益，稱只是針對違規依法製單舉發，但檢方清查相關筆錄、交通舉發單、員警勤務表、工作紀錄簿、車籍資料、員警與代辦業者對話紀錄等，認定2名員警及6名車商人員涉嫌貪汙治罪條例「對主管事務圖利罪」、刑法「行使公務員登載不實公文書罪」、「使公務員登載不實罪」，偵結起訴。