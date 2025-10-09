快訊

普發現金再過一關！財委會初審通過 最快17日三讀

川普促成以哈停火 拿諾貝爾和平獎穩了？專家點出「不利因素」

賀！台灣首度入選 4間飯店獲得「米其林一星鑰」肯定

吊銷牌照涉助提早重領牌 致「無形利益289萬」雙北2警遭訴圖利罪

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

劉姓、馮姓警員涉嫌配合車行，對牌照遭吊扣的車輛吊銷牌照，以提前重新申請牌照上路，士林地檢署清查後認定2員及車行人員共8人涉圖利、使公務員登載不實等罪，偵結起訴，另有涉案的陳姓警員遲未到案，通緝中。

起訴指出，新北市警局淡水分局馮姓警員、台北市警局交通大隊劉姓警員，2020年至2021年間配合王姓等車商業者及員工，在台北市北投區、新北市淡水區約定地點，對已遭吊扣牌照的汽車告發交通違規、吊銷牌照，以利車主提前重領牌照、重新上路。

道路交通管理處罰條例2023年5月3日修正前，駕車超速危險駕駛將吊扣牌照，牌照吊扣期間駕車上路則將吊銷牌照，車主即因牌照已吊銷而無從吊扣，可驗車從新申請牌照立即上路，不肖車商及代辦業者便找員警配合，以吊銷牌照方式使車主提前領牌上路。

檢警清查，2員替車商對7輛汽車開罰吊銷牌照，使車輛重新上路提前共999日，使車主獲得免除吊扣期間無法使用車輛的「無形利益」，以iRent租車（路邊租還各種車型定價）平均租金每小時290元、每日計費上限10小時計算，共造成不法利益達289萬7100元。

偵查中，2員否認收取不法利益，稱只是針對違規依法製單舉發，但檢方清查相關筆錄、交通舉發單、員警勤務表、工作紀錄簿、車籍資料、員警與代辦業者對話紀錄等，認定2名員警及6名車商人員涉嫌貪汙治罪條例「對主管事務圖利罪」、刑法「行使公務員登載不實公文書罪」、「使公務員登載不實罪」，偵結起訴。

全案仍有一名陳姓警員（原蔡姓）涉嫌居中聯繫警方及業者，偵查中經通知遲未到案，目前仍通緝中。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

公務員 警察 通緝

延伸閱讀

宜蘭鄉公所工務課員偷查個資、偽造農舍申請資料 4人遭訴

無牌占停車格立刻拖吊 中市北區貨車2小時遭拖離

影／沒牌車占車位逃停車費 盧秀燕：沒車牌就拖吊

港穩定幣牌照 36家申請

相關新聞

偷拍泡湯客賣創意私房 北投麗禧、皇池溫泉受害 二審加重判6年10月

北投皇池溫泉去年流出偷拍性影像，士林地檢署查出男子林亦修與網友組成偷拍集團，將私密影像上傳「創意私房」等網路社群販售，獲...

柯文哲案京華城土地查扣爭議大 法官向北市府調資料...1個月內裁定

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案，衍生京華廣場土地查扣爭議，台北地院今開調查庭，檢方主張違法容積也有價值，應予查扣，鼎越表示...

屏東安泰醫院火警奪9命 蘇清泉緩起訴遭高分檢撤銷發回屏檢重啟偵辦

屏東東港安泰醫院去年10月發生9死火警，檢方認定醫院有多處違建，依過失致死等罪嫌，偵辦醫院創辦人、國民黨立委蘇清泉等人；...

民進黨立委林宜瑾涉詐領助理費 南檢偵結起訴

台南市民進黨立委林宜瑾擔任議員及立委期間，涉詐助理費1412萬餘元，檢調專案小組調查1年多，她白自且繳交犯罪所得，今偵結...

台南風災拆除物暫置場遭夾帶事業廢棄物 環局逮個正著

丹娜絲風災過後，災區毀損建物的修繕、拆除、清運等復原工作仍持續進行中，針對災後復原所產出之土石磚瓦、拆除物等廢棄物，目前...

吊銷牌照涉助提早重領牌 致「無形利益289萬」雙北2警遭訴圖利罪

劉姓、馮姓警員涉嫌配合車行，對牌照遭吊扣的車輛吊銷牌照，以提前重新申請牌照上路，士林地檢署清查後認定2員及車行人員共8人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。