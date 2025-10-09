不滿遭影射與美濃大峽谷案有關 邱議瑩競辦副主任林慧欣提告國民黨

高雄市議員許采蓁揭露美濃大峽谷盜砂案涉及立委賴瑞隆團隊後，國民黨粉專7日公布發布人物關係圖，立委邱議瑩及服務處副主任林慧欣也被連結進去。林慧欣不滿遭影射，今赴橋頭地方檢察署提告國民黨妨害名譽，陷人於罪。國民黨高市黨部回應，可以理解林副主任議員落選至今心情尚未平復，但呼籲不要浪費司法資源。

旗山區周姓男子涉入吉洋大峽谷盜採案，本身另持有成功段盜砂農地。國民黨粉專10月7日張文「美濃大峽谷案，挖出民進黨的關係黑洞？」，指稱旗山區周姓里長的前夫涉案，周里長是賴瑞隆服務團隊，兒子也擔任邱議瑩競辦副主任林慧欣的助理。

林慧欣曾參選2022年高雄市第一選區議員，初選擊敗湧言會「高雄正能量」李庭慧，大選未能勝出。

林慧欣指出，國民黨粉專製圖將涉案地主家族與她參選議員時的團隊連結起來，但該涉案地主兒子是在2022年6 月至12月間參與她的團隊，此後即結束合作關係，該涉案地主與她及邱委員團隊無關。

林慧欣說，國民黨粉專未盡查證之責，在社群平台發布的圖文，以「助理」將該涉案地主兒子與她連結，誤導外界認為至今雙方仍有合作關係，與事實完全不符，嚴重影響名譽，國民黨是最大在野黨，發布資訊時理應做好查證，非常可惡，必須透過司法途徑，遏止這種惡質行為。