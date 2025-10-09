聽新聞
宜蘭鄉公所工務課員偷查個資、偽造農舍申請資料 4人遭訴
宜蘭縣壯圍鄉公所工務課員簡燦煌涉嫌濫用職權偷查土地地政資料及地主個資，並在外兼差，偽造不實農產品銷售證明，協助18名不符合資格的屋主取得農舍興建許可。新北地檢署依公務員洩密、偽造文書及違反個人資料保護法罪嫌，將簡男、郭姓地主、仲介及農水產公司李姓實際負責人4人起訴。
檢察官表示，簡男身為公務員卻知法犯法，甚至勾結業者製造虛偽銷售的農產品證明文件，使本不得興建農舍者能順利興建並從中獲利，且犯罪時間甚長，經手案件數多，顯為熟悉法規流程而長期經營，惡性重大，對公務員廉潔戕害甚深，因此就擅查個資部分求處重刑，協助違法興建農舍部分具體求處3年以上徒刑。
檢廉查出，簡男原為資深清潔隊員，後於2011年調任工務課，因負責經辦路權及都市計畫業務，而取得登入「地政資訊網際網路服務作業系統」的權限。2017年10月2022年5月間，他先替郭姓地主查詢多筆土地地政資料，後來又在2023年5月間，替另名郭姓土地仲介查詢壯圍鄉一筆土地的地政資料。
由於熟悉宜蘭縣農舍申請作業相關規定，簡男更「斜槓」經營起地下代辦興建農舍的生意，從農舍興建設計規劃、資格申請，到建照、使照和農業設施使用相關申請一手包辦，並與農水產公司負責人李女勾結，出具不實農產品收購文件，前後共協助18案順利取得農舍興建農許使用的審查及許可。此部分因與簡男本身業務無關，未構成對價關係，因此檢方未以公務員行收賄論罪。
