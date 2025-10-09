影／北市男2度酒駕被同一警察抓包 這回騎電動輔助自行車也逃不掉

台北市簡姓男子是水果批發場臨時工，日前凌晨騎電動輔助自行車上班途中，在中正區汀州路三段搖搖晃晃，引起巡邏員警注意，警方上前盤查聞到濃厚酒氣，酒測值每公升達0.26毫克，已違反公共危險罪嫌，當場遭逮捕送辦，巧的是，這次是簡男第二次酒駕被抓，兩次都被同一名員警逮到。

中正第二分局思源街派出所員警日前凌晨1點多巡邏，發現簡男騎乘電動輔助自行車在自行車道上行車不穩上前攔查，簡男（59歲）臉色泛紅、滿身酒氣，員警依程序對他酒精檢測，結果酒測值高達每公升0.26毫克。

簡男辯稱是「中午喝了幾瓶啤酒」，更強調「我是用腳踩的，沒開電」，質疑為何觸犯公共危險罪，警方為釐清是否使用「動力」，調閱監視器畫面，發現簡男確實有啟用電力輔助。

警方進一步查出，簡男在2023年8月也曾因酒後騎乘普通機車遭攔查，當時同樣是凌晨1點多、酒測值亦為0.26毫克，巧合的是，兩次攔查的都是同一名員警。

中正二警方提醒，酒後駕駛無論車種皆屬違法，即使是電動輔助自行車或慢車，只要啟用動力行駛，若酒精濃度超過每公升0.25毫克仍會違反刑法公共危險罪嫌，呼籲民眾飲酒後切勿上路，更不可心存僥倖。