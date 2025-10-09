快訊

科技監控屢傳誤警斷訊...吳宗憲憂「狼來了」 台高檢：恐有誤解

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

民眾黨前主席柯文涉京華城案，上月被法院裁定7000萬元交保、限制出境、出海與住居，且須配戴電子腳鐶，立委吳宗憲質疑，現在科技監控屢傳誤警與斷訊，總有一天會讓執勤人員與決策端對告警鈍化，等到真的「狼來了」，可能會誤判；對此，台灣高檢署指出，電子手鐶、腳鐶屬於「一次性設計」，待修不代表故障，告警產生原因多元，非均屬設備異常所致。

高檢署指出，為防止受監控人可輕易拆卸設備而未產生告警，現行電子腳鐶及手鐶均採「一次性」設計，須以剪斷方式方能拆卸。此類設備經拆除後，需送回整新與檢測後方可再行使用，故列為「待修」狀態，並非代表設備已發生故障或損壞。

截至今年10月7日止，高檢署科技設備監控中心共監控524人次，目前在線監控件數為248件。受監控人結案後，其所使用之載具即須拆除並送回整新。惟因廠商需累積一定數量方能集中整新，該中心無法即時將拆卸載具送交整新，以致待整新件數較多，外界據此認為屬「故障設備」，實有誤會。

高檢署表示， 監控系統的告警訊息成因多元，並非皆因設備故障所引起。目前最常見的告警類型為「低電量告警」及「離線告警」，前者多與受監控人之使用習慣或未及時充電有關；後者則可能因所在位置或環境因素影響訊號品質，未必係屬設備異常。

高檢署強調，該署科技設備監控中心已就系統多次優化，告警數量已較建置初期大幅下降，未來仍將持續強化監控設備運作與維護管理，精進告警研判與應變機制，以確保科技設備監控執行之穩定運作與安全成效。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，被法院裁定7千萬交保、限制出境、出海與住居，且須配戴電子腳鐶。圖／報系資料照
民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，被法院裁定7千萬交保、限制出境、出海與住居，且須配戴電子腳鐶。圖／報系資料照

