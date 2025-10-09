男重製高點英文考古題上蝦皮網售 還偽造撤告狀送法院被發現

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

林姓男子涉重製高點文化事業公司取得專屬授權的「英文歷屆試題詳解」並在蝦皮賣場販售紙本「近十年台大研究所英文試題解析」且在與高點的訴訟中，涉偽造告訴代理人的簽名，製作撤回告訴狀寄到台北地方法院，法官發現異狀告發，台北地檢署偵結依偽造文書罪嫌起訴。

林男用108至110學年度「國立台灣大學研究所英文試題」中譯解析文字表達為底稿，僅修飾極少部分字詞而未達改作程度，重製列印紙本，並在蝦皮賣場刊登販售「研究所考試」「近十年台大研究所英文試題解析」獲利23萬餘元。

高點人員從蝦皮購買重製物加以檢閱比對，發現取得專屬授權的著作被侵害著作財產權重製販售，因而提告。此案經林男上訴智慧財產及商業法院，法院今年7月判決林男犯意圖銷售而擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪，處可易科罰金之刑6月，併科罰金30萬元，罰金如易服勞役1千元折算1日。

北檢起訴指出，林男在訴訟期間，為獲得訴訟上利益，涉在2024年10月26日前某日，涉偽造私文書，以告訴代理人的名義製作有告訴代理人簽名的撤回告訴狀和信封，寄平信至台北地院；全案因法官收到文書後發覺有異告發。檢方認定，林男涉犯刑法行使偽造私文書罪嫌，依法起訴。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

